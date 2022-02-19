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Kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı - Son Dakika

Kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı

19.02.2022 10:43

Kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı Başakşehir'de gece kartallarının uygulamasına takılan bir kişi kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı Başakşehir'de devriye gezen polis ekipleri, şüpheli görünen bir kişinin üst aramasında kemere gizlenmiş kılıç ele geçirdi.

Kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı

Başakşehir'de gece kartallarının uygulamasına takılan bir kişi kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı

İSTANBUL - Başakşehir'de devriye gezen polis ekipleri, şüpheli görünen bir kişinin üst aramasında kemere gizlenmiş kılıç ele geçirdi.

Güvercintepe Mahallesi'nde dün gece devriye gezen "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak Genel Bilgi Toplama Sistemi ve üst araması yapmak istedi. Üzeri aranan şahısın kemer kısmına gizlenmiş kılıç bulundu. Ekipler üzerinde kılıç bulunan kişiyi karakola götürerek hakkında işlem başlattı.

Kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı
Kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı

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Kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı Kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı Kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı Kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı BEKÇİLERİ ŞAŞIRTAN ANLAR; KEMERİN İÇİNDEN KILIÇ ÇIKTI BEKÇİLERİ ŞAŞIRTAN ANLAR; KEMERİN İÇİNDEN KILIÇ ÇIKTI

Başakşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı - Son Dakika
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