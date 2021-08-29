Kemeri takılı olmayan 4 kişi de yaralandı - Son Dakika

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında aynı araç içerisinde bulunan emniyet kemerlerinin takılı olmadığı anlaşılan 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kaysere- Malatya Karayolu Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Kazada Muş ilinden gelip Antalya'ya gitmekte olan M.K.(29) yönetiminde ki 07 GOC 41 plakalı Renault marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunan; A.K.(56), M.K. (47) ve B.K.(12) yaralandı. Sürücü ve emniyet kemerlerinin takılı olmadığı tespit edilen 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS