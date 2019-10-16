Son Dakika Haberleri: 'Kemerim Ses Getirsin" kampanyasından ödül kazanan Anıl, ödülünü aldı
Son Dakika Güncel 'Kemerim Ses Getirsin' kampanyasından ödül kazanan Anıl, ödülünü aldı

'Kemerim Ses Getirsin" kampanyasından ödül kazanan Anıl, ödülünü aldı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafında trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen kampanyadan ödül kazanan 6 yaşındaki Anıl Alan'a ödülünü Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger verdi.

'Kemerim Ses Getirsin

İçişleri Bakanlığı tarafında trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen kampanyadan ödül kazanan 6 yaşındaki Anıl Alan'a ödülünü Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger verdi.


İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla kurban bayramı dönemini kapsayacak şekilde gerçekleştirilen "Kemerin Ses Getirsin" kampanyası kapsamında Aydın'ı temsilen çektiği videoyu sosyal medya üzerinden paylaşarak scooter ve kask ödülü almaya hak kazanan Anıl Alan'a ödülünü Vali Köşger verdi.


Aydın Valiliği'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Köşger, Türkiye'de en çok can kayıplarının verildiği alanlardan birinin trafik kazaları olduğunu belirterek, "Son dönemde İçişleri Bakanlığımız, bu konuda çalışma içine girdi. Özellikle bayramda yaşanan yoğun trafik dolayısıyla ilave tedbirler alınıyor. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda da 'Kemerin Ses Getirsin' kampanyası yürütülmüştü. Trafik kazalarında yaşanan ölümlerin başında kemer takmama geliyor. Kemer takmayı teşvik etmek için güzel bir kampanyaydı. O anlamda Anıl yavrumuz Türkiye çapındaki bir kampanyaya katılmış. ve ilimizden de kendisine ödül verilmesi uygun görülmüş. Bugün kendisine ödülünü takdim ettik. ben bütün sürücülerimize kemerlerini takarak seyahatler diliyorum" dedi. - AYDIN

Selim Köşger, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransızlardan maç öncesinde Türkiye'ye küstah tehdit
Bahçeli'den çok konuşulacak sakal esprisi: Bir hafta da sakalımı konuşsunlar Öldürdükleri arkadaşlarının cesedi taşırken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı Halkbank: ABD'de iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:49:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Kemerim Ses Getirsin" kampanyasından ödül kazanan Anıl, ödülünü aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]