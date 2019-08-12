Son Dakika Haberleri: "Kemerin Ses Getirsin" kampanyası
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"Kemerin Ses Getirsin" kampanyası

1 saat önce

Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa bayram tedbirleri kapsamında sürdürülen trafik uygulamalarını yerinde denetledi.

Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa bayram tedbirleri kapsamında sürdürülen trafik uygulamalarını yerinde denetledi.
Kaymakam Kısa trafik uygulamalarını denetlemek için uygulama noktalarına ziyarette bulundu, burada uygulama yapan personelden bilgi aldı.
Trafikte seyreden vatandaşlara trafikte uyulması gereken kuralları anımsatan Kaymakam Kısa vatandaşların bayramını da kutladı.
Bu arada ekipler, vatandaşları trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" kampanyası hakkında bilgilendirdi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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