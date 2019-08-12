"Kemerin Ses Getirsin" kampanyası

Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa bayram tedbirleri kapsamında sürdürülen trafik uygulamalarını yerinde denetledi.

Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa bayram tedbirleri kapsamında sürdürülen trafik uygulamalarını yerinde denetledi.

Kaymakam Kısa trafik uygulamalarını denetlemek için uygulama noktalarına ziyarette bulundu, burada uygulama yapan personelden bilgi aldı.

Trafikte seyreden vatandaşlara trafikte uyulması gereken kuralları anımsatan Kaymakam Kısa vatandaşların bayramını da kutladı.

Bu arada ekipler, vatandaşları trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" kampanyası hakkında bilgilendirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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