Son Dakika Haberleri: 'Kemerin Ses Getirsin' uygulaması ile trafik kazası sayısı azaldı
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'Kemerin Ses Getirsin' uygulaması ile trafik kazası sayısı azaldı

12 dakika önce

Mardin'de Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirler ve yapılan uyarılardan dolayı bayram tatilinde üzücü trafik kazaları meydana gelmedi.

'Kemerin Ses Getirsin' uygulaması ile trafik kazası sayısı azaldı, System.String[]
Mardin'de Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirler ve yapılan uyarılardan dolayı bayram tatilinde üzücü trafik kazaları meydana gelmedi. İl geneli ve ilçelerde meydana gelen 22 trafik kazasında 35 kişi yaralandı.

Polis ve jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan trafik denetimlerinin yanı sıra kent girişinde bulunan asayiş ve güvenlik uygulama noktasında trafik kontrolü gerçekleştirilirken uygulamaları Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu yerinde denetledi. 'Kemerin Ses Getirsin' uygulaması sayesinde trafik kazalarında ciddi azalmalar yaşanırken tedbirler ve yapılan uyarılardan dolayı bayram tatilinde üzücü trafik kazaları meydana gelmedi.

Mardin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İlçe Trafik Büro Amirlikleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve istasyonları sorumluluk güzergahlarında 37 ekipten 73 polis ile yapılan uygulamalarda 5 bin 385 Araç ve sürücüsü kontrol edilirken, eksikliği görülen 819 araç ve sürücüsüne 244 bin 725 lira idari para cezası uygulandı. 28 araç trafikten men edilirken, Kurban Bayramı tatili süresince 18 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği ve kazalarda 31 kişi yaralandığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerince il geneli ve ilçelerde yapılan uygulamalarda 12 bin araçta denetim yapıldı. Uygulamalarda durdurulan 90 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerle 28 bin 170 lira ceza kesilirken jandarma bölgesinde meydana gelen 4 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yetkililer, kazaların azalmasında trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan 'Kemerin Ses Getirsin' uygulamasının etkili olduğunu dile getirdi. - MARDİN
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:35 Kaynak: İHA
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