"Kemerin ses getirsin" yarışması

Aydın'dan "Kemerin ses getirsin" kampanyasına katılan ve ödül almaya hak kazanan ilkokul öğrencisine hediyesini Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger verdi.

Vali Köşger, İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve kamuoyunda gerekli farkındalığın oluşturulması amacıyla düzenlenen "Kemerin Ses Getirsin" isimli yarışmada ödül kazanan Anıl Alan'ı, ailesiyle kabul etti.

Bozdoğan Fatih İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Alan'a, ödülü olan scooter ve kask, Vali Yavuz Selim Köşger tarafından verildi.

Gazetecilere açıklama yapan Köşger, kemer takmanın önemine dikkati çekerek, tüm sürücü ve yolculardan bu konuya duyarlı olmalarını istedi.