Son Dakika Haberleri: "Kemerin Ses Getirsin" yarışmasını kazanan Yaren'e scooter
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"Kemerin Ses Getirsin" yarışmasını kazanan Yaren'e scooter

1 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Kemerin Ses Getirsin" yarışmasını kazanan Yaren'e scooter hediye etti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Kemerin Ses Getirsin" yarışmasını kazanan Yaren'e scooter hediye etti.


İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla Kurban Bayramı dönemini kapsayacak şekilde 9-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında Türkiye genelinde "Kemerin Ses Getirsin" yarışması düzenlendi.


Adana'dan çektiği kısa görüntülerle yarışmaya katılan minik Yaren, ödül almaya hak kazandı. Yaren'in kazandığı pembe scooterını Vali Demirtaş verdi. - ADANA

İçişleri Bakanlığı, Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:03 Kaynak: İHA
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