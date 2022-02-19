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Kemerinden kılıç çıkan yabancı uyruklu, İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildi - Son Dakika

Kemerinden kılıç çıkan yabancı uyruklu, İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildi

19.02.2022 14:26
Kemerinden kılıç çıkan yabancı uyruklu, İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde belindeki kemerden kılıç çıkan yabancı uyruklu şüpheli, emniyette ifadesinin alınmasının ardından gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde belindeki kemerden kılıç çıkan yabancı uyruklu şüpheli, emniyette ifadesinin alınmasının ardından gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Güvercintepe Mahallesi'nde dün akşam yapılan Yeditepe Huzur Uygulaması sırasında durumundan şüphelenilen bir kişi güvenlik güçlerince durduruldu.

Üst araması yapılan Mahmud Hammadi isimli yabancı uyruklu kişinin belindeki kemerin içine gizlenmiş kılıç bulundu. Üzerinde suç unsuru taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı.

Şüpheli, emniyette ifadesinin alınmasının ardından gerekli işlemlerin yapılması için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Yeditepe Huzur Uygulaması, Başakşehir, İstanbul, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kemerinden kılıç çıkan yabancı uyruklu, İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildi - Son Dakika


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