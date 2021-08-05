Kemerköy Termik Santrali ve Ören Sahili'nde yoğun güvenlik tedbiri - Son Dakika

Kemerköy Termik Santrali ve Ören Sahili'nde yoğun güvenlik tedbiri

-Askeri gemiler Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Bölgede hazır bekliyor

MUĞLA - Milas Ören'de bulunan Termik Santrale orman yangının sıçramasından sonra boşaltılan santral ve Ören'de yoğun güvenlik tedbirleri alınıyor. Karada jandarma ekipleri bölgeye girişlere izin vermezken, denizde de Sahil Güvenlik ev Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir gemi ile Kıyı Emniyeti'ne bağlı bir gemi hazır bekliyor.

Dün gece alevlerin termik Santral'e sıçramasından sonra boşaltılan Ören, adeta hayalet şehre döndü. Sabah saatlerinde havadan görüntülenen Ören'de her zaman tıklım tıklım dolu olan sahilin bomboş, denizde ise güvenlik amacıyla deniz Kuvvetleri'ne ait 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı bir geminin konuşlu olduğu görüldü.