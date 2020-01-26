Kemerle ağaca asılı erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kemerle ağaca asılı erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Kemerle ağaca asılı erkek cesedi bulundu

6 saat önce

HATAY'ın merkez Antakya ilçesindeki zeytinlikte, ağaca kemerle asılı erkek cesedi bulundu.

Kemerle ağaca asılı erkek cesedi bulundu, System.String[]

HATAY'ın merkez Antakya ilçesindeki zeytinlikte, ağaca kemerle asılı erkek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antakya'ya bağlı Günyazı Mahallesi'ndeki zeytinliğe gelenler, ağaca kemerle asılmış erkek cesedini görünce jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, cesedin üzerinde kimlik olmadığını tespit etti. Sağlık görevlileri ise erkek cesedini otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna götürdü. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.


Jandarma, Antakya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı
Anne ve 2,5 yaşındaki çocuğunun enkazdan kurtarılma anı jandarma kamerasına yansıdı Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremin ardından 788 artçı sarsıntı yaşandı Elazığ depremini önceden bilen Naci Görür'den yeni uyarı! 5 ilde ciddi tehlike

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 19:17:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemerle ağaca asılı erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]