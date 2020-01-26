Kemerle ağaca asılı erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Kemerle ağaca asılı erkek cesedi bulundu
6 saat önce
HATAY'ın merkez Antakya ilçesindeki zeytinlikte, ağaca kemerle asılı erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:10 Kaynak: DHA
HATAY'ın merkez Antakya
ilçesindeki zeytinlikte, ağaca kemerle asılı erkek cesedi bulundu. Jandarma
ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Antakya'ya bağlı Günyazı Mahallesi'ndeki zeytinliğe gelenler, ağaca kemerle asılmış erkek cesedini görünce jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, cesedin üzerinde kimlik olmadığını tespit etti. Sağlık görevlileri ise erkek cesedini otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna götürdü. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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