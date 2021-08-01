Üye Girişi
Kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik tutun ve gülümseyin - Son Dakika

Kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik tutun ve gülümseyin

01.08.2021 07:59
Kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik tutun ve gülümseyin, System.String[]

Ömer Faruk Aşer 35 yaşında, bilgisayar mühendisi... Kendini bildi bileli uçaklara çok ilgili olan Aşer, aynı zamanda simülatör pilotu.

Ömer Faruk Aşer 35 yaşında, bilgisayar mühendisi... Kendini bildi bileli uçaklara çok ilgili olan Aşer, aynı zamanda simülatör pilotu. Arkadaşlarıyla çevrimiçi buluşuyor, birlikte simülatörünü açıyor ve uçuyorlar. Fotoğrafçılığa üç yıl önce başlamış. Son birkaç haftadır da İstanbul Havalimanı'ndaki 'spotter alanı'nda günde 3-5 bin kare uçak fotoğrafı çekmek için saatler geçiriyor. "İnsanlardan bunu anlamalarını beklemiyorum. Bu ayrı bir tutku, arabalara hasta olan insanlar vardır; onları izler, sesini dinlerler... Biz de uçak mühendisliğinin son harikası olan bu uçakların gayet rahat bir şekilde teker koymalarını, süzülerek yavaşlamalarını, hızlanmalarını izlemekten, o motorların itme gücünün gürül gürül sesinden keyif duyuyoruz. Bence bu hobi daha da gelişir. Hatta ilerleyen zamanlarda 'Benim inişim var, çeker misin' diyen kaptan arkadaşlarım olacaktır muhtemelen" diyor.

Havacılık fotoğrafçılığına ilgi duyanlar için haziran sonunda Türkiye'nin ilk resmi 'spotter alanı' İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldı. Cumartesi günleri 8.00-17.30 saatleri arasında fotoğrafçıları bekleyen alan, pist 1 ve hava trafik kontrol kulesini görüyor. Ömer Faruk Aşer, bu alanın havacılık ve fotoğrafçılık tutkusunun tek bir potada eritilebildiği bir yer olduğunu söylüyor ve geceleri de hizmet vermeye başlarsa burada sabahlamanın hayalini kuruyor.

Çektiği binlerce fotoğrafın arasından beğendiklerini çerçeveleten, bazen de arkadaşlarına hediye eden Aşer, çalışmalarını sosyal medyadan paylaşmıyormuş. Özellikle bu hobiye odaklanan sitelerden bahsediyor. Spotter'lar Airliners.net, Jetphotos.com gibi sitelere fotoğraf çekip gönderiyorlar. Bu siteler de dünyanın her yerinden gelen fotoğraflar arasından seçtiklerini sitelerinde yayımlıyorlar. Ömer Faruk Aşer fotoğraflarının bu sitelerde yayımlanmasının önemli olduğunu anlatıyor.

'TRİPOD SALLANMASIN'

Ömer Faruk Aşer (35), bilgisayar mühendisi

"Sadece güzel bir makine, rüzgarda sallanmayacak ağır bir tripod ve lense ihtiyacınız var. Bu üçü ilk etapta yeterli, tabii yedek makineleri ve hafıza kartlarını saymıyorum. Canon 200D kullanıyorum, bu benim

ilk makinem. Geçen hafta ilk kez gidip ardından lensleri, makineleri araştırdım hemen. Sadece burası için ayrı bir yatırım yapabilirim, o kadar seviyorum hem fotoğraf çekmeyi hem de uçakları. Ama ilgilenenler çekingen davranmasın, bir cep telefonuyla dahi burada fotoğraf çeksinler, heveslerini yaşasınlar."

'BENİM İÇİN HEM HOBİ HEM İŞ'

Rıfat Yeşilfidan (43), turizm acentesi sahibi

"Fotoğrafçılıkla ilgilenmeye iki ay önce başladım, Canon Mark 3 makinemi yeni aldım. İstanbul'a gelen müşterilerimize havalimanının kalitesini göstermek için çektiğimiz fotoğrafları YouTube'da ve sosyal medya hesaplarında yayımlıyoruz. Burayı sosyal medyadan öğrenince hemen gelmek istedim. Bugün alıştırma olur diye düşündüm; muhtemelen sonraki hafta daha hazırlıklı geleceğim. Daha önce Çamlıca'da çekim yaptım, bir ara Sabiha Gökçen'e gittim.

Bu benim için hem hobi hem iş o nedenle."

'TEKER KESME ANI ÇOK GÜZEL'

Semih Tur (22), öğrenci

"Uçaklara küçüklüğümden beri ilgiliyim ama pilot değil, hava kontrolörü olmak istedim. Pilotlar uçağı kontrol ediyor ama ben pilotları kontrol ediyorum. 5 yıldır uçak fotoğrafı çekiyorum. Daha önce Atatürk Havalimanı'nın yanındaki bir AVM'den çekiyordum. Burası çok iyi oldu. Yurtdışında Amsterdam'da, Zürih'te çekmek isterim. Fotoğrafları Instagram'da paylaşıyorum. Her anı çekmeye çalışıyorum. Ama kalkışta teker kesme anını çok seviyorum. Siz de çekebilirsiniz, yeter ki içinizde o aşk olsun..."

'SOSYAL MEDYADA POPÜLER'

Tolga Özbek, havacılık konusunda uzman gazeteci

"Spotting II. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'de ortaya çıkmış. Alman uçağı mı İngiliz uçağı mı geliyor diye gözlem yapıp çetele tutarken... Bir spotter için özel izinle çekim çok kıymetlidir. Mesela Boeing Airbus'ın hangardan ilk çıkarken fotoğrafını çekmek…Havalimanları askeri bölge statüsünde olduğundan fotoğraf çekmek yasaktı. Burası ilk resmi yer, havacılık kültürü için çok kıymetli. Burada çekim yapıp sosyal medyada beğeni alabilirsiniz. Güzel fotoğrafları havayolları da talep edebiliyor."

SPOTTER ALANINA Nasıl GİRİLİYOR?

İstanbul Havalimanı'nın internet sitesindeki formu doldurup başvuru yapılıyor. İstanbul Grand Airport (İGA) haftalık olarak değerlendiriyor. Havalimanı içi ulaşımınızı da İGA karşılıyor.  www.istairport.com/tr/yolcu/havalimani-rehberi/spotter

Kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik tutun ve gülümseyin

İstanbul Havalimanı, Havacılık, İstanbul, Uçak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik tutun ve gülümseyin - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünya, Türkiye'yi küle çeviren yangınları korkuyla izliyor! Ünlü ajanslar yaşananları 08:22 Dünya, Türkiye'yi küle çeviren yangınları korkuyla izliyor! Ünlü ajanslar yaşananları "son dakika" ibaresiyle geçiyor İş arkadaşının numarasını internet sitelerine verdi! Çıkan tartışmada da karısını bıçakladı 06:08 İş arkadaşının numarasını internet sitelerine verdi! Çıkan tartışmada da karısını bıçakladı Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım 00:20 Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım
Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler, yangının ortasında kaldı! Arkada tek bir arkadaşlarını bile bırakmadılar 23:51 Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler, yangının ortasında kaldı! Arkada tek bir arkadaşlarını bile bırakmadılar Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu 22:16 Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü 20:42 Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini saydı 16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini saydı 16:14 "Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" diyen Demet Akalın'a Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Gece vakti tüyler ürperten görüntülerin geldiği Bodrum'dan kötü haberler peş peşe geliyor! Yangın 2 mahalleye daha sıçradı Gece vakti tüyler ürperten görüntülerin geldiği Bodrum'dan kötü haberler peş peşe geliyor! Yangın 2 mahalleye daha sıçradı         
08:25
Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
07:38
Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu         
00:37
Siyah gökyüzü kıpkırmızı oldu! Akın akın tahliye edilen Bodrum'dan tüyler ürperten görüntü Siyah gökyüzü kıpkırmızı oldu! Akın akın tahliye edilen Bodrum'dan tüyler ürperten görüntü         
00:19
Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti         
23:11
Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü         
22:04
PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı         
17:36
Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi         
16:14
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı         
15:37
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz yanıyoruz, bizi kurtarın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz yanıyoruz, bizi kurtarın         
15:18
"Speedy Mustafa" lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı         
15:13
Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi         
14:34
Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
13:26
Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu         
13:14
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2021 08:55:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik tutun ve gülümseyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement