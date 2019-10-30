Kemerspor 2003-Kasımpaşa maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda TFF 3. Lig ekibi Kemerspor 2003'ü 3-2 yenerek bir üst tura yükselen Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Murat Aslan, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Aslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Süper Lig'de son haftalarda iyi sonuçlar aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Son 5 maçta iki puan ortalamayı yakaladık. Bunu kupada da devam ettirmek istiyorduk. Kemer 2003 maçını kazandık, turu atladık, çok mutluyuz. Bundan sonra kupada da devam etmek istiyoruz. Daha önce yarı final, çeyrek final oynamış bir takımız. Bu sene de bu seviyelere ve bu seviyelerin üstüne çıkmak için elimizden geleni yapacağız."

Kurt: "İyi mücadele ettik"

Kemerspor 2003 Teknik Direktörü Bahri Kurt ise Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı Kemer'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kendileri açısından kazanımları yüksek bir maç oynadıklarını kaydeden Kurt, şu değerlendirmede bulundu:

"İstediğimizi elde edemedik. Kasımpaşa'nın gücü ortada. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Hem Süper Lig'de hem Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılar diliyoruz. Bizim gibi alt liglerdeki takımların bu tür maçları oynamaları tecrübe açısından çok önemli. Bugün iyi tecrübe edindik. İyi mücadele ettik, girdiğimiz diğer pozisyonları da değerlendirebilseydik skor farkı olabilirdi."