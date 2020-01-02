Kemik hastası Hüseyin, yardım bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kemik hastası Hüseyin, yardım bekliyor - Son Dakika

Kemik hastası Hüseyin, yardım bekliyor

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 'femur başı aseptik nekrozu' adı verilen kemik hastalığı tanısı konulan Hüseyin Kaya (10) ve ailesi, tedavi için yardım istedi.

Kemik hastası Hüseyin, yardım bekliyor, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 'femur başı aseptik nekrozu' adı verilen kemik hastalığı tanısı konulan Hüseyin Kaya (10) ve ailesi, tedavi için yardım istedi. Baba Mustafa Kaya, çocuğunu 2 yıldır hastanelere götürdüğünü ve bir sonuç alamadığını belirterek, "Bizlere '7- 8 ay sonra tekrar gelin' diyorlar. Çocuğum gözümün önünde günden güne eriyor" dedi.

Malkara'nın kırsal Ballısüle Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Kaya (43) ve Şengül Kaya (38) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Müstecep İlkokulu özel eğitim sınıfı 5'inci sınıf öğrencisi Hüseyin Kaya, 2 yıl önce vücudundaki ağrılar nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde, küçük Hüseyin'e, bir çeşit kemik hastalığı olan 'femur başı aseptik nekrozu' teşhisi konuldu.

'OĞLUM GÜNDEN GÜNE ERİYOR, ÇOK ACI ÇEKİYOR'

Çocuğunun günden güne gözlerinin önünde eridiğini belirten ve gözyaşları içinde yardım isteyen baba Mustafa Kaya, "Oğlum Hüseyin'i 2 yıldır hastanelere taşıyorum, bir çare bulamadık. Bizlere '7- 8 ay sonra tekrar gelin' diyorlar. Çocuğum gözümün önünde günden güne eriyor. Hastalığı gece yattığında beline de vuruyor ve o yüzden oğlum uyku da uyumuyor. Okuluna çok zor gidiyor. Maddi durumum iyi değil. Buradan Sayın Sağlık Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bütün devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bize kucak açsınlar. Çok mağdur durumdayız. Sayın devlet büyüklerimden, çocuğumun sağlık problemini çözsünler istiyorum. 'Çürüme yapmış, erime yapmış' dediler. Hep '7 ay sonra gel' diyorlar. Hüseyin'imin sağlık problemi çözülsün artık. Hüseyin'im yürürken de çok güçlük çekiyor. Ben böyle bir hastalık görmedim. Oturduğu zaman kalkamıyor. ya taburede ya da sandalye de oturması gerek" dedi.

Anne Şengül Kaya ise yetkililerden yardım etmelerini isteyerek, "Oğlumun kemik erimesi var. Bacağı tutuluyor, oturduğu yerden kalkamıyor. Okuluna gitmekte çok güçlük çekiyor. Her gün gözümün önünde oğlum eriyip gidiyor. Maddi durumumuz yok. Yetkililerin bizlere yardım etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

'DOKTOR OLMAK İSTİYORUM'

İyileşmek istediğini belirten Hüseyin Kaya ise "Okuyup doktor olacağım. Okumak istiyorum. Ama çok ağrılarım var. Bana bir çare bulsunlar. Ben iyileşmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ballısüle Mahallesi Muhtarı Nedim Kolbural, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını belirterek, "Benim bildiğim 2 senedir hastanelere gidip geliyor. Ama gördüğümüz kadarıyla pek bir düzelme yok. Mustafa Kaya'nın maddi durumu da iyi değildir. Bizlerin de bazen yardımlarımız olsa da yetmiyor. Devlet büyüklerinden arkadaşımıza bir el uzatsınlar istiyoruz. Mustafa Kaya'nın 3 tane oğlu var. Okula gidiyorlar ama maddi konuda çok zorlanıyorlar. Hüseyin'in kalça ve vücudunun belli kısımlarında çürümeler var. Bizler de gördük" dedi.


Hüseyin Kaya, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi
Son dakika: TBMM'de Libya tezkeresi görüşülmeye başlandı! İşte bütün detaylarıyla Libya meselesi Seçim anketinde Erdoğan'a rakip olan Abdullah Gül, yüzde 32 oy aldı Saadet Partili vekilden Libya tezkeresine tepki: Oy kullanmayacağım

Son Dakika Haberleri
14:42 Turgutlu'da jandarmanın bulduğu yaralı atmaca, koruma altına alındı - Son Dakika
14:42 Fatih'te metruk binada yangın - Son Dakika
14:42 Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davası - Son Dakika
14:42 Sivas'ta il ve ilçe özel idare personeline griple ilgili eğitim verildi - Son Dakika
14:37 Tepebaşı Belediyesi'nden kırsal mahallelere sağlık taraması - Son Dakika
14:32 Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Son Dakika
13:47 İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 14:45:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemik hastası Hüseyin, yardım bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]