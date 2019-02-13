Kemik İliği Donörü Oldu Hayat Kurtardı

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve Ege Bölgesi'nin önemli tekstil ihracatçılarından birisi olan Akar Tekstil, üretim faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal duyarlılık ve sürdürülebilir çevre konularında önemli çalışmalara imza atmaktadır. Akar Tekstil Ailesi, toplumsal duyarlılık çalışmaları kapsamındaTürk Kızılay'ı ile yaptığı "Kan ve Kemik İliği Donör Bağışı Kampanyası"nın sonucu olarak bir çocuğun hayata dönmesine vesile olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşamaktadır.

Kurulduğu günden bu yana Türk Kızılay'ı ile birlikte düzenli olarak Kan ve Kemik İliği Bağışı kampanyaları organize edip çalışanlarının katılımını destekleyen Akar Tekstil'in en son kampanyasında 105 ünite kan bağışı ile rekor seviyede katılım sağlandı. Ayrıca kan verip kemik iliği dönorü olan Ramazan Baran isimli çalışanın kemik iliği, ismi gizli tutulan lösemi hastası bir çocuğa da umut oldu. Uygun kök hücresi ile donör olan Ramazan Baran, bunun bir insanlık görevi olduğunu belirtti.

Akar Tekstil iş yeri Hekimi Dr. Ekin Ercan ' Kan ve kemik iliği donörlüğü sayesinde birçok hastanın özellikle küçük yaşta lösemi ile mücadele eden çocuklarımızın hayatını kurtarmak hepimizin elinde. Türkiye'de yaklaşık 350.000 hasta hayata dönmek için uygun donörün bağışını beklemektedir. Bu hastaların %70i çocuktur. Akar Tekstil ve Kızılay olarak birlikte yaptığımız kampanya sayesinde ülkemizin geleceği olan çocuklarımızdan birinin hayatını kurtarabilmiş olmaktan dolayı hem çok mutlu hem de çok gururluyuz. Kampanyalarımızı yıllardır yaptığımız gibi düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz bu bilincin artması ve daha çok hayata dokunabilmek için Akar Tekstil olarak elimizden geleni yapacağız.' dedi.