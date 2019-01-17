Kemik İliği Nakil Ünitesinde 250. Nakil Yapılacak

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi
Kemik İliği Nakil Ünitesi'nde 250. nakli gerçekleştireceği bildirildi. Adana
Çocuk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çelebi
, kentte bir otelde düzenlediği basın toplantısında, derneklerinin 0-18 yaşındaki çocuklara hizmet verdiğini söyledi.
Kemik İliği Ünitesinin kurulmasına katkı sağlamanın yanı sıra çok sayıda hizmetlerinin olduğunu, derneklerinin 25 yıldır hizmet verdiğini anlatan Çelebi, "Kemik İliği Ünitesinde 250. nakil yarın gerçekleştirecek. Bu rakam çok önemli. Türkiye
'de neredeyse üniversite hastanelerinde ilk sayılabilecek bir çalışma." diye konuştu.
Tedavi amaçlı kente gelen hasta çocukları ve ailelerine konaklayabilecekleri bir yer yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Çelebi, şöyle devam etti:
"Tedavi uzun süreçli bir tedavi. Bölgelerinden buraya gidip gelmeleri zor oluyor. Hastanelerimizdeki yatak sayısının da çok kısıtlı olmasından dolayı ayakta tedavi dediğimiz bu sürece katkı sağlaması amacıyla bir Can Evi projemiz var. Konuk evi yapacağız, en az 20-25 tane odası olacak. Aynı zamanda sosyal tesisler de yer alacak. Adana'ya dışarıdan tedavi olmak amacıyla gelen birçok hasta ve yakınları buradan hizmet alacaklar."
Toplantıda Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Bayram
da yaptıkları çalışmalar ve hastalıkla ilgili bilgi aktardı.