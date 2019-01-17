Son Dakika Haberleri: Kemik İliği Nakil Ünitesinde 250. Nakil Yapılacak

Kemik İliği Nakil Ünitesinde 250. Nakil Yapılacak

35 dakika önce

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Kemik İliği Nakil Ünitesi'nde 250. nakli gerçekleştireceği bildirildi.

Kemik İliği Nakil Ünitesinde 250. Nakil Yapılacak, System.String[]
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Kemik İliği Nakil Ünitesi'nde 250. nakli gerçekleştireceği bildirildi.

Adana Çocuk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çelebi, kentte bir otelde düzenlediği basın toplantısında, derneklerinin 0-18 yaşındaki çocuklara hizmet verdiğini söyledi.

Kemik İliği Ünitesinin kurulmasına katkı sağlamanın yanı sıra çok sayıda hizmetlerinin olduğunu, derneklerinin 25 yıldır hizmet verdiğini anlatan Çelebi, "Kemik İliği Ünitesinde 250. nakil yarın gerçekleştirecek. Bu rakam çok önemli. Türkiye'de neredeyse üniversite hastanelerinde ilk sayılabilecek bir çalışma." diye konuştu.

Tedavi amaçlı kente gelen hasta çocukları ve ailelerine konaklayabilecekleri bir yer yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Çelebi, şöyle devam etti:

"Tedavi uzun süreçli bir tedavi. Bölgelerinden buraya gidip gelmeleri zor oluyor. Hastanelerimizdeki yatak sayısının da çok kısıtlı olmasından dolayı ayakta tedavi dediğimiz bu sürece katkı sağlaması amacıyla bir Can Evi projemiz var. Konuk evi yapacağız, en az 20-25 tane odası olacak. Aynı zamanda sosyal tesisler de yer alacak. Adana'ya dışarıdan tedavi olmak amacıyla gelen birçok hasta ve yakınları buradan hizmet alacaklar."

Toplantıda Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Bayram da yaptıkları çalışmalar ve hastalıkla ilgili bilgi aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:03 Kaynak: AA

Adana, Balcalı Hastanesi, Çukurova Üniversitesi, Güncel
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