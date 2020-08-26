Kemik kanseri Gül'ün hayalini, Hamza Dağ gerçekleştirdi - Son Dakika

Özkaya'nın mutluluğu, duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan kemik kanseri Gül Özkaya'yı evinde ziyaret etti. Dağ, ziyaret sırasında Özkaya'nın en büyük hayalinin hayranı olduğu ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ile görüşmek olduğunu öğrendi. Bunun üzerine cep telefonundan Ceceli'yi görüntülü olarak arayıp, Gül Özkaya ile görüştürdü. Ceceli'yi karşısında gören genç kız, büyük bir mutluluk yaşadı.Ceceli, Özkaya'ya, "Ne kadar güzel ışıl ışıl gülümsüyorsun. Çok güzel şarkılar yaptım hepsini dinle" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dağ da "Benim hafızamda Gül'ün gülümsemesi kaldı. Yolunuz İzmir'e düşerse sizi buluşturmaktan memnuniyet duyarız" diye konuştu.

Gül Özkaya, Ceceli ile görüşme hayalinin gerçekleşmesine yardımcı olan Dağ'a teşekkür etti.

- İzmir