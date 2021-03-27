Kemik sağlığı için spor ve egzersiz - Son Dakika

Kemik sağlığı için spor ve egzersiz

27.03.2021 12:09
Kemik sağlığı için spor ve egzersiz, System.String[]

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Bülent Diri, "Kemiklerinizin uzun yıllar sağlıklı kalması ve kalitesinin korunması için spor ve egzersizi hayatınızdan çıkarmayın" dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Bülent Diri, "Kemiklerinizin uzun yıllar sağlıklı kalması ve kalitesinin korunması için spor ve egzersizi hayatınızdan çıkarmayın" dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü hekimlerinden Opr. Dr. Bülent Diri, osteoporoz halk arasında bilinen adıyla kemik erimesi hakkında bilgi verdi. 1700'lü yıllarda ortalama insan ömrü 30 yılken, yaşam koşullarının daha iyi hale gelmesi, sağlık ve tarım alanındaki devrimlerle birlikte ortalama insan ömrü 70 yıla kadar yükseldiğini söyleyen Diri, "İnsan ömrünün uzamasıyla bu yaş grubuna has sağlık problemleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Kadınlarda daha çok rastlansa da her iki cinsinde ortak hastalığıdır. İlerleyen yaşla birlikte daha çok görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Osteoporozda yaygın bir ağrı olamadığını kırıklara bağlı bir ağrının oluştuğunu ifade eden Diri, "Osteoporoz basit travmayla kırık oluşumuna sebep vermektedir. Ev içinde düşme olduğunuz yerde basit hareketle kırılmalar oluşabilir. Süngerimsi kemiğin yoğunlukta olduğu bölgelerde kırık daha fazla görürüz. Kalça, el bilek kırıkları ve omur kırıkları oldukça sık rastladıklarımızdır. Kalça kırıkları oldukça önemlidir ve daha çok cerrahiye başvururuz. Hastayı hızlıca ayağa kaldırmak hedefimizdir" diye konuştu.

KEMİK KALİTESİ İÇİN D VİTAMİNİ VE KALSİYUM

Kemik sağlığını arttırmak için neler yapılabileceğini de aktaran Opr. Dr. Bülent Diri, "Demir ve kalsiyum kemiği besler. Güneşten faydalanmamak risk faktörü oluşturuyor. D vitamini özellikle Kovid-19 salgını döneminde de oldukça önemli. Kalsiyum kemiğin ana yapıtaşlarındandır bu nedenle eksiltmemeliyiz. Kalsiyum ihtiyacımızı ise süt ve süt ürünlerinden karşılayabiliriz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kemik sağlığı için spor ve egzersiz

Bülent Diri, Samsun, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kemik sağlığı için spor ve egzersiz - Son Dakika


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