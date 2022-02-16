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Henüz 4 aylıktı, kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Yağmur bebeğin ölümünden kim sorumlu? - Son Dakika

Henüz 4 aylıktı, kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Yağmur bebeğin ölümünden kim sorumlu?

16.02.2022 10:44
Henüz 4 aylıktı, kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Yağmur bebeğin ölümünden kim sorumlu?

İstanbul'da rahatsızlandığı iddiasıyla hastaneye getirilen ve doktor muayenesinde vücudunda sigara yanık izleri bulunup kemikleri kırık olduğu tespit edilen Yağmur bebek hayatını kaybetti.

Kahreden olay sonrası gözaltına alınan anne Merve Ö.'nün ifadesi ise kan dondurdu. Anne Merve Ö. "Uyurken üzerine yatmış olabilirim kırıklar bu yüzden, yanıklar ise ısıtmaya çalıştığım sırada oluşmuş olabilir" dedi.

Vücudunda sigara yanıkları olan ve kemiklerinin kırık olduğu tespit edilen Yağmur bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ve baba olay sonrası gözaltına alınırken, anne Merve Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde "Uyurken üzerine yatmışım, kemiği ondan kırılmıştır, yanıklarda ısıtmaya çalışırken yaşanmıştır" diyen anne Merve Ö. tutuklandı.

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde oturan Tekin ve Merve Ö. çiftinin 1 Ekim 2021'de çocukları dünyaya geldi. Bebeğe Yağmur adı verildi. Yağmur bebek 20 Ekim'de rahatsızlandı. Çift bebeği Bakırköy Doktor Sadi Konuk Hastanesine götürdü.

DOKTORLAR BEBEĞİ MUAYENE EDİNCE DEHŞETE DÜŞTÜ

Doktorlar bebeği muayene edince dehşete düşüren durumla karşılaştı. 20 günlük Yağmur bebeğin kemiklerinde kırıklar vücudunda ise sigara kaynaklı olduğu öne sürülen yanıklar gördüler. Şiddet gördüğü iddia edilen bebek tedaviye alınırken, durum polise bildirildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bebeğin anne ve babası hakkında savcılık talimatıyla işlem başlattı. Yağmur Bebek hastanede 4 aylık süren tedavi süreci ve doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden minik bebeğin anne ve babası gözaltına alındı.

"UYURKEN ÜZERİNE YATTIM, KEMİKLERİ ONDAN KIRILDI"

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ifadesinde "Uyurken üzerine yatmışım, kemiği ondan kırılmıştır, yanıklar da ısıtmaya çalışırken yaşanmıştır" diyen anne Merve Ö. ile eşi Tekin Ö. "Aile yükümlülüğünden kaynaklanan sorumluluğu ihlal" suçundan adliyeye gönderildi.

Merve Ö. tutuklanırken, ifadesinde bebeğinin kırıkları ve yanıkları hakkında bilgisi olmadığını söyleyen baba Tekin Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bahçelievler, İstanbul, Cinayet, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Henüz 4 aylıktı, kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Yağmur bebeğin ölümünden kim sorumlu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Henüz 4 aylıktı, kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Yağmur bebeğin ölümünden kim sorumlu? - Son Dakika
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