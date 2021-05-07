Kemikleri kırılsa da umutları sağlam - Son Dakika

Kemikleri kırılsa da umutları sağlam

07.05.2021 10:04

Kemikleri kırılsa da umutları sağlam Dünyaca ünlü isimler farkındalık için tek ses oldu "Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam" sloganıyla onlarca ünlü bir araya geldi Kemik hastası Burak Sakçı: "Diğer cam kemik hastalarına da umut olmak adına buradayım" Eskişehir'de doğuştan cam kemik...

Kemikleri kırılsa da umutları sağlam

Dünyaca ünlü isimler farkındalık için tek ses oldu

"Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam" sloganıyla onlarca ünlü bir araya geldi

Kemik hastası Burak Sakçı: "Diğer cam kemik hastalarına da umut olmak adına buradayım"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de doğuştan cam kemik hastası olan Burak Sakçı, 6-13 Mayıs Dünya Cam Kemik Hastaları Farkındalık Haftası'nda kendisi gibi mücadele edenlere dikkat çekmek için 'Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam' sloganıyla onlarca tanınmış kişiyi bir araya getirerek bir video hazırladı.

Eskişehir'de yaşayan cam kemik hastası Burak Sakçı, 6-13 Mayıs Dünya Cam Kemik Hastaları Farkındalık Haftası kapsamında bir video hazırladı. Hastalığı hakkında farkındalık oluşturarak hem vatandaşların bilinçlenmesini sağlamak hem de diğer hastalara umut olmayı amaçlayan Sakçı, hazırladığı video ile farklı sektörlerde yer alan dünyaca ünlü isimleri bir araya getirdi. "Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam" sloganıyla oluşturulan görüntülerde; ünlü sporcular Merih Demiral, Servet Çetin, Dorukan Toköz gibi çok sayıda futbolcunun yanı sıra tecrübeli antrenör Yılmaz Vural gibi isimler cam kemik hastalığına dikkat çekti. Daha önce de yaşadığı hastalığı anlatmak için bir kitap yazan Sakçı, hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Videoda, cam kemik hastaları, onların tedavisinde yardımcı olan doktorlar, ünlü futbolcular, basın mensupları gibi birçok alanda tanınmış kişiler bulunuyor.

"Ülkemizde birkaç yıldır bilinmekte ve henüz yaygınlaşmadı"

Cam kemik hastalığı hakkındaki farkındalığı artırmayı amaçladığını ifade eden Burak Sakçı,"6-13 Mayıs Dünya Cam Kemik Hastaları Farkındalık Haftası, tüm dünyada bu şekilde biliniyor. Ülkemizde birkaç yıldır bilinmekte ve henüz yaygınlaşmadı. Bu farkındalığı artırmayı sağlamak amacıyla böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Geçen sene de kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalıştım ama bu sene daha farklı bir video hazırlayarak daha çok kitleye ulaşmak istiyorum. Farkındalığı artırıp insanlar bilinçlendirmek adına hazırladım bu videoyu" şeklinde konuştu.

"Hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler"

Hazırladığı video ile cam kemik hastalığı bulunan vatandaşlara umut olmak istediğini söyleyen Sakçı, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler. Sloganımız da 'Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam' bilindiği üzere. Kimse vazgeçmesin. Kendi sınırları çerçevesinde cam kemik hastaları ve herkes başarabilir. Ben inandım, azmettim ve başardım. Diğer cam kemik hastalarına da umut olmak adına buradayım. Umarım başarabilmişimdir. Her cam kemik hastası aynı seviyede değil, bunu belirtmek isterim. Kendi yaşam kalitelerini artırmak adına hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmesinler. İmkanları varsa ameliyat olup daha yaşanılabilir bir hayat sunabilirler kendilerine. Her şey tamamen kendi ellerinde."

"Yüzmek bizler için çok önemli"

Hastalığın kesin tedavisinin bulunmasını istediğini belirten Burak Sakçı, cam kemik hastalığında yüzme aktivitesinin önemine değindi. Video içerisinde yer alan kişilerden de bahseden Sakçı, "Aklıma gelenleri söyleyecek olursam, Merih Demiral, Dorukan Toköz, Yılmaz Vural, İsmail Baki Tuncer gibi isimler video da var. Beni seven ve bana değer veren sevdiğim dostlarım var. Umarım hazırladığım video birçok kitleye ulaşır. En büyük isteğim cam kemik hastalığının kesin tedavisinin bulunup hidroterapi havuzlarının çoğaltılması çünkü yüzmek bizler için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kemikleri kırılsa da umutları sağlam
Kemikleri kırılsa da umutları sağlam
Kemikleri kırılsa da umutları sağlam
Kemikleri kırılsa da umutları sağlam

merih demiral, Yılmaz Vural, Eskişehir, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kemikleri kırılsa da umutları sağlam - Son Dakika


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