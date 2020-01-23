Kemikli rampaları 4 saat sonra kısmen ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kemikli rampaları 4 saat sonra kısmen ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kemikli rampaları 4 saat sonra kısmen ulaşıma açıldı

6 saat önce

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kemikli rampaları 4 saat sonra kısmen trafiğe açıldı.

Kemikli rampaları 4 saat sonra kısmen ulaşıma açıldı, System.String[]

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kemikli rampaları 4 saat sonra kısmen trafiğe açıldı.


Karabük ile Bolu'nun Gerede ilçesi arasında bulunan ve İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi Kemikli rampaları geçişi ile Söğütlüçeşme yokuşunda yağış ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yaşanan trafik kazaları sonrası yaklaşık 4 saat boyunca trafiğe kapanan karayolu üzerinde karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmaları sonrası kısmen yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri, güzergahtaki kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, yolda kalan sürücüler ise araçlarına zincir takarak yollarına devam ediyor.


İHA ekibi kaza geçirdi


Öte yandan yaşanan kar yağışı sonrası Kemik rampalarına haber giden İHA ekibi bulunduğu otomobil Eskipazar karayolu üzerinde yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazayı yara almadan atlatan İHA ekibinin bulunduğu otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. - KARABÜK

Karadeniz, Eskipazar, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:12 Kaynak: İHA
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