Kemosb Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı
1 saat önce
Karabük-Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (KEMOSB) Yönetim Kurulu toplantısı, Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.
Karabük- Eskipazar
Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
(KEMOSB) Yönetim Kurulu toplantısı, Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.
Valilik Makamı Toplantı Odasında yapılan toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra KEMOSB Müdürü Emin Demir
, Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Yıldırım, Kamil Ünal, Erol Karadeniz
ve Hakan Şentürk katıldı.
KEMOSB Müdürü Emin Demir tarafından, Eskipazar OSB'nin geldiği nokta, kamulaştırma çalışmalarındaki son durum ve bundan sonra yapılacak iş ve işlemlerle ilgili bilgilerin verildiği toplantı, istişarelerde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:32 Kaynak: İHA
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