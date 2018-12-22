Son Dakika Haberleri: Kemosb Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı

Kemosb Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı

1 saat önce

Karabük-Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (KEMOSB) Yönetim Kurulu toplantısı, Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.

Kemosb Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı, System.String[]
Karabük- Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (KEMOSB) Yönetim Kurulu toplantısı, Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.

Valilik Makamı Toplantı Odasında yapılan toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra KEMOSB Müdürü Emin Demir, Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Yıldırım, Kamil Ünal, Erol Karadeniz ve Hakan Şentürk katıldı.

KEMOSB Müdürü Emin Demir tarafından, Eskipazar OSB'nin geldiği nokta, kamulaştırma çalışmalarındaki son durum ve bundan sonra yapılacak iş ve işlemlerle ilgili bilgilerin verildiği toplantı, istişarelerde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:32 Kaynak: İHA

Eskipazar, Karabük, Ekonomi
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