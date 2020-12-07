Kemoterapi alan hastalar Kovid-19'dan daha çok etkileniyor - Son Dakika

Kemoterapi alan hastalar Kovid-19'dan daha çok etkileniyor

07.12.2020 10:27
Kemoterapi alan hastalar Kovid-19'dan daha çok etkileniyor, System.String[]

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Söğütözü Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr.

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Söğütözü Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Uğur Ural, yakın zamanda kemoterapi almış ve koronavirüs (Kovid-19) PCR testi pozitif çıkan kanser hastalarında ölüm oranının 30 gün içinde yüzde 30'lara vardığını bildirdi.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19'un yaşlı kişiler ve ilave hastalığı olanlarda daha ağır seyrettiğinin artık bilinen bir gerçek olduğu, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış olan hematolojik kanserli hastaların; uygulanan kemoterapinin tipi, hastalığın komplikasyonları ve eşlik eden hastalıkları nedeniyle Kovid-19 hastalığına daha fazla yakalanma riski taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19'a yakalanmış kanser hastalarında yoğun bakım ve ventilasyon ihtiyacı, sepsis, sitokin düzenlenme bozukluğu, çoklu organ yetmezliği ve ölümün daha sık gözlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Söğütözü Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Uğur Ural, yakın zamanda kemoterapi almış ve Kovid-19 PCR testi pozitif çıkan kanser hastalarında ölüm oranının 30 gün içinde yüzde 30'lara vardığını, bu nedenle hematolojik kanseri bulunanların tedbirlere çok daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.

Ural, "Hematolojik kanserli vakalar Kovid-19'u geçirdikleri halde lenfosit alt gruplarındaki anormallikler nedeniyle semptomlardan 15 gün veya daha sonra bile antikor pozitifliği gözlenmiyor." ifadesini kullandı.

Hematolojik kanserli vakalara kemoterapi, radyoterapi, hedeflenmiş tedavi veya immün tedaviler uygulanmasının Kovid-19 hastalığının etkilerini kötüleştirirken tedavisini de güçleştirdiğini belirten Ural, "İmmün sistemi baskılanmış olan lösemi ve lenfoma hastaları hipogammaglobulinemi, lenfopeni, nötropeni, steroid uygulanması, ileri yaş, birlikte bulunan hastalıklar, sık transfüzyon, hastane ortamında sık bulunmaları nedeniyle daha sık Kovid-19'a yakalanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Hematolojik kanserlerden bazılarının hastalığın seyri itibarıyla acil tedavi gerektirmezken, bazılarının hem acil hem de yüksek doz kemoterapi, yüksek doz radyoterapi ve hatta kök hücre nakli gerektirdiğini aktaran Ural, Kovid-19 varlığında hematolojik kanserli vakaların yönetiminde de bu nedenle problemler ortaya çıktığını, bunun yanında hematolojik kanserli tüm hastaların özellikle akut lösemili ve kök hücre nakli adayı/nakil olanların maske kullanıp, kişisel hijyenine dikkat edip ve sosyal mesafeye hastalıkları nedeniyle uydukları için Kovid-19 krizine bakmaksızın koruyucu tedbirler uyguladıklarını bildirdi.

Ural, "Böylece Kovid-19'a yakalanma risklerini kendileri düşürüyorlar. Ancak Kovid-19 ve komplikasyonlarının tedavisi ile birlikte hematolojik kanserli hastalarda özellikle küratif nitelikte tedaviler dengeli olarak uygulanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Aşıya kadar dikkat edilmesi gerekenler

Prof. Dr. Ali Uğur Ural, Kovid-19'a karşı etkili aşı bulunana kadar hematolojik kanser hastaları açısından en uygun yaklaşımları şöyle sıraladı:

"Ateş yüksekliği, solunum sıkıntısı, öksürük gibi Kovid-19 belirtilerinin gözlenmesi, belirti vermeyen taşıyıcıların belirlenmesi, hasta bazında değerlendirilerek etkili ama morbiditeyi artırmayan kemoterapi uygulanması, kemoterapi kür aralarının mümkünse açılması, nötropeni riskinin azaltılması için kemoterapilerle birlikte büyüme faktörü desteği sağlanması, sadece acil ve hayatı tehdit eden durum varlığında kök hücre naklinin uygulanması, kök hücre nakli yapılamayan vakaların kemoterapi ile takip edilmesi, kök hücre vericilerinden kök hücrelerin erken olarak toplanarak saklanması, elektif işlemlerin mümkünse ertelenmesi, daha az immün baskılayıcı ilaç kullanılması, kan ve trombosit transfüzyon eşiklerinin düşürülmesi, yatırılarak tedaviye başlanacak hastalardan mutlaka Kovid-19 PCR gönderilmesi."

Kemik iliği nakli

Bayındır Söğütözü Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ural, hematolojik kanserlerde ve aplastik anemi, talasemi majör gibi hastalıklarda kullanılan kemik iliği nakline ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Ciddi bir kan hastalığı, immün sistem hastalığı, kanser veya genetik hastalığın tedavi seçeneklerinden birisinin de kemik iliği nakli olduğunu vurgulayan Ural, kemik iliği naklinin hangi durumlarda yapıldığına ilişkin şunları kaydetti:

"Kanserli bir vakada verilmesi gerekli yüksek dozda kemoradyoterapiden sağlam kemik iliğini korumak için (otolog),??????? hastalıklı hücreleri/kemik iliğini sağlam kişiden alınan hücrelerle değiştirmek için (allojenik), çalışmayan kemik iliğini düzeltmek için, immün baskılanmayı düzeltmek için, doğuştan metabolizma veya enzimatik sistemle ilgili anormallikleri düzeltmek için, hastanın kendisine ait kök hücre/T Hücre'lerin tekrar düzenlenmesi için (otoimmün hastalıkların tedavisinde)."

Kemik iliği nakli öncesinde dikkat edilmesi gerekenlerin Kovid-19'dan korunma önlemlerine benzediğini aktaran Ural, "Kemik iliği nakli öncesinde hastalığın kontrol altında olması ya da enfeksiyonun olması naklin başarısını etkileyecektir. Nakil öncesinde enfeksiyon kontrol önlemlerine dikkat edilmelidir. Hasta kişilerden uzak durulmalı, el sıkışılmamalı, eller sık sık yıkanmalı ve ziyaretler azaltılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kemoterapi, Kök Hücre, Söğütözü, Bayındır, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kemoterapi alan hastalar Kovid-19'dan daha çok etkileniyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,87'den işlem görüyor Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Son Dakika: Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı 10 günde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi Galericilerden ikinci el araç almak isteyenlere kritik uyarı: 4 altın kurala dikkat! Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı Liverpool, sahasında Wolverhampton'ı farklı geçti
Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor         
10:46
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465,7 liradan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465,7 liradan işlem görüyor         
10:29
Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik         
10:14
Korona vakalarını azaltmak için ücretsiz araç dezenfekte eden muhtarlığın önünde uzun kuyruklar oluştu Korona vakalarını azaltmak için ücretsiz araç dezenfekte eden muhtarlığın önünde uzun kuyruklar oluştu         
09:47
Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak         
09:34
Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı         
08:58
AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında         
07:53
Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı         
04:05
Serdar Aziz kırmızı kart sonrası konuştu: Ağzımdan kötü bir şey çıkmadı Serdar Aziz kırmızı kart sonrası konuştu: Ağzımdan kötü bir şey çıkmadı         
23:28
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Alman havacılık devi Lufthansa 29 bin kişiyi işten çıkartacak Alman havacılık devi Lufthansa 29 bin kişiyi işten çıkartacak         
19:29
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 10:52:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemoterapi alan hastalar Kovid-19'dan daha çok etkileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei