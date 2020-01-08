Kemoterapi ilaçları pazarındaki 5 teşebbüse "rekabet cezası" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kemoterapi ilaçları pazarındaki 5 teşebbüse 'rekabet cezası' - Son Dakika Ekonomi

Kemoterapi ilaçları pazarındaki 5 teşebbüse "rekabet cezası"

6 saat önce

Rekabet Kurulu, kemoterapi ilaç hazırlama ihaleleri pazarında faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmayı karara bağladı.

Kemoterapi ilaçları pazarındaki 5 teşebbüse

Rekabet Kurulu, kemoterapi ilaç hazırlama ihaleleri pazarında faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmayı karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu teşebbüslerin ihalelerde danışıklı hareket etmek suretiyle Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Korulu Grup Sağlık Hizmetleri İnş. Taah. Mak. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti., Meditera İthalat ve İhracat AŞ, Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. AŞ, Onkofar Sağlık Ürünleri San. ve Tic. AŞ ve Santek Sağlık Turizm Tekstil San. ve Tic. AŞ'nin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiklerine karar veren Kurul, teşebbüslere 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren yüzde 0,75'i kadar idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, İnvotek Sağlık Teknolojileri Tic. Ltd. Şti'nin söz konusu kanunu ihlal etmediği sonucuna vardı.

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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