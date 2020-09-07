Kemoterapi merkezi kesintisiz hizmet veriyor - Son Dakika

Batman Bölge Devlet Hastanesi'ndeki 20 yataklı Kemoterapi Merkezinde 120 hastaya hizmet veriliyor.

Batman Bölge Devlet Hastanesi Kemoterapi Merkezi sorumlu Yakup Ergün, salgın öncesinde olduğu gibi salgın sürecinde de Kemoterapi Merkezinin hastalara kesintisiz hizmet sunduğunu söyledi.

Hastaların tedavilerine Kovid-19 semptomları değerlendirilerek başlandığını ifade eden Ergün, aynı gün içerisinde gerekli tetkiklerin yapılarak kemoterapilerin uygulandığını aktardı.

Tetkik ve tedavilerin aynı gün içerisinde yapılmasının özellikle il dışından gelen hastalara büyük kolaylık sağladığını kaydeden Ergün, "Kemoterapi merkezimizin hastanemiz ana binasından ayrı izole bir yerde olması, salgın sürecinde temas riskini azaltması açısından da önem arz etmektedir." dedi.

Kovid-19 salgınının kanser tedavisi için bir engel olmadığını vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Hastalarımızın bazı konulara özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir; Maskesiz dışarıya çıkılmamalı, maskenin ağız ve burunu kapadığından emin olunmalıdır. Hastaneye gelirken ve giderken mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmamaları, kullanmaları gerekiyor ise de mutlaka maske takmaları mesafe ve el hijyeni kuralına uymaları gerekmektedir. Ayrıca; sağlıklı ve dengeli beslenme, evde fiziksel aktivite ve düzenli uykunun birlikte uygulanmasının bağışıklık sistemini güçlendirdiği unutulmamalıdır."