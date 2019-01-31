Kemoterapide Saçlar Artık Dökülmeyecek

Kemoterapide saçlar artık dökülmeyecekİZMİR - Kemoterapi gören onkoloji hastalarında travmaya yol açan saç dökülmesi, artık saç derisi soğutma yöntemiyle önlenebiliyor.

Kemoterapide saçlar artık dökülmeyecek



İZMİR - Kemoterapi gören onkoloji hastalarında travmaya yol açan saç dökülmesi, artık saç derisi soğutma yöntemiyle önlenebiliyor. Saçları korumak için buz kasklarını kullandıklarını belirten Doç. Dr. Tülay Akman, hastaya takılan buz kaskı ile yüzde 90 oranında başarı sağlandığını belirtti.

Kemoterapiden dolayı dökülen saçların hastaları ve çevresini etkilediğini belirten İzmir Kent Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Tülay Akman, "Bu cihaz erkek ve kadın tüm bireyler için önem arz ediyor. Özellikle kadınlar için saçlar daha önemli estetik kaygılar da oluyor. Ayrıca psikososyal açıdan da kanser hastalığının bir nebze çevreye de gösterdiği için saç dökülünce hastalar kendileri kabul etse de çevreden gelen tepkiler nedeniyle de biraz daha üzülebiliyorlar. Çocukları olan hastalar, çocuğunun kendisini öyle görüp hasta olacağını anlayacağı için daha tedirgin oluyor. Her aynaya baktığında kendisinin de bir parçasının olmadığını görmek, onları üzüyor. Bu cihazla kemoterapinin oluşturduğu saç dökülmesini önlüyoruz. Bu cihazın benzeri başı soğutma tedavileri Türkiye'de farklı merkezlerde uygulanmakta ama, bu cihaz en son teknolojiyle uygulanıyor. Yüzde 90 oranında başarı oranı bildiriliyor. Bu cihaz daha etkin soğutma yaptığı için daha yüksek başarı oranlarını bildiriliyor" dedi.

Buz kaskı ilacın saç derisine ulaşmasını engelliyor

Saç derisinin başa takılan buz kaskı ile önlendiğine işaret eden Doç. Dr. Akman, "Başa bir jelle şapka takılıyor. Bu şapkayla belli oranda ısı verilerek, sabit soğuklukta tutuluyor baş. Kemoterapi öncesi 1-1,5 saat önce soğutma başlatılıyor. Sonrasında da kemoterapi bittikten sonra da yaklaşık 1-1,5 saat hastanın saç yapısı, aldığı kemoterapiye bağlı değişen oranlarda bu başlık kafasında tutuluyor, 3-4 saatlik bir tedavi oluyor. Etki mekanizması olarak baktığınızda saç derisi hızlı üreyen, canlı hücrelerden oluşan bir yapı. Kemoterapi de hızlı üreyen hücreleri etkiliyor ve saç da bunlardan biri. Cihazla baştaki saça giden kılcal damarlarda kasılma oluşturarak damarlanmasını önlüyor ve ilacın uç kısımlara saç derisine ulaşmasını engelleyerek, etkisini gösteriyor. Bu şekilde kemoterapi saç köklerine etki etmediği için hastaların saçları dökülmüyor" ifadelerini kullandı.

Hastaların üşüme hissi ve baş ağrısı dışında herhangi bir şikayet bildirmediklerini belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Tülay Akman, cihazın başka bir bir yan etkisi olmadığını ifade etti.

Peruk gibi uygulamalar düşünüldüğünde daha karlı

Kemoterapide dökülen saçlar için kullanılan peruk gibi uygulamalarla kıyaslandığında maliyetin makul olduğuna değinen Doç. Dr. Akman, "Biz burada seans başına ücret alıyoruz. Eğer hasta ileriki dönemde memnun kalmazsa bırakma hakkını da onlara veriyoruz. Diğer peruk bakım paketleri ile kıyaslayınca bence çok da pahalı değil insanın kendi saçı bence pahal biçilmez. Seans başına kemoterapi bitene kadar 400 TL veriliyor. Eğer hastanın cayma durumu olursa da hastanın bırakma hakkı var. Ücreti paket olarak değil seans başına alıyoruz" dedi.

"Çocuklarım saçlarım döküldüğünde çok etkilendi"

4 yıldır kanser tedavisi gören Gülçin Ayhan da cihazın hastalar için büyük moral olacağını söyleyerek, "Bu cihazla ilgili daha önceden bilgim olsaydı kullanmak isterdim. Çocuklarım saçlarımın dökülmesinden çok etkilendi. Benim açımdan düşünürseniz sağlık daha önce geliyor ama çocuklarım ve çevremdekilerin etkilenmemesi için bu cihazı yüzde yüz kullanmak isterdim. Saçlarım bir kadın olarak benim için önemli" ifadelerini kullandı.

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