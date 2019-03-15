Son Dakika Haberleri: Ken'an Rifâî Hazretleri Anıldı

Ken'an Rifâî Hazretleri Anıldı

1 saat önce

Eskişehir Mevlevihanesi'nde İllaki Aşk Grubu tarafından, Ken'an Rifai hazretleri şiirler ve ilahiler okunarak anıldı.

Ken'an Rifâî Hazretleri Anıldı, System.String[]
Eskişehir Mevlevihanesi'nde İllaki Aşk Grubu tarafından, Ken'an Rifai hazretleri şiirler ve ilahiler okunarak anıldı.

Programa Kütahya Aydınlar Ocağı ve Kütahya Mevlana Derneği Başkanı Rıza Tekin Uğurel ve çok sayıda davetli katıldı. Cumhuriyet dönemi tasavvuf büyüklerinden Ken'an Rifai hazretleri anıldı. Koro Şefi Nazan Naz, tasavvuf büyüğü Ken'an Rifai hazretlerinin eserlerini ve hayatını anlattı. Şef Naz, "Aklı ve iman arayışı arasında kalmış günümüz insanına ilahi dostluğun kapılarını açan 20'nci yüzyılın büyük mutasavvıflarından Ken'an Rifai hazretleri 1867-1950 yılları arasında yaşamıştır. Tavsiyelerinden huzurunda tutulmuş mesnevi notlarından ve kendisiyle yapılmış sohbetlerden, neşredilmiş olan Mukteza-yı Hayat, Rehber-i Salikin, Tuhfe-i Ken'an, Ahmed-er Rifai ve İlahiyat-ı Ken'an isimli eserleri bulunmaktadır. Biz de Ken'an Rifai hazretlerini koromuz da ki sanatçılarla şiirler okuyarak ve ilahiler söyleyerek andık ve yad ettik" diye ifade etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:32 Kaynak: İHA

Aydınlar, Kütahya, Eskişehir, Yaşam
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