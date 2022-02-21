Ken Block Audi RS Q e-tron'un kokpitinde! - Son Dakika

Ken Block, Audi'nin 224 numaralı prototipi Audi RS Q e-tron'u kar ve buz üzerinde test etti.

Zell am See'deki (Avusturya) GP Ice Race pistindeki testlerde, Block'un co-pilotu ise Mattias Ekström oldu.

İkilinin testi, bu sıradışı prototipin Dakar Rallisi'ndeki performansından sonraki ilk kullanımı oldu.

Etkinlikte ayrıca, Audi Tradition'ın 1983 Finlandiya Rallisi'nde yarışan Audi quattro A2 Group B ralli aracı ile bir DKW F 91 ve bir de DKW Hartmann Formula V aracı yer aldı.

Block: "Otomobil cennetindeyim"

Etkinlikle ilgili konuşan Ken Block, kendisini adeta bir otomobil cennetinde hissettiğini söyleyerek "Audi RS Q e-tron'daki turlarımız; her ne kadar araç muhtemelen çölde kardan daha rahat hissediyor olsa da, olağanüstü bir deneyimdi. Aracının tüm özelliklerini bana sabırla açıklayan Mattias Ekström'e teşekkür ediyorum. Direksiyon başında birkaç dakika bu arabanın büyüsünü anlamak için yeterliydi." dedi.

2022 Dakar Rallisi'ni dokozuncu sırada tamamlayan ve en başarılı Audi sürücüsü olan İsveçli pilot Mattias Ekström de "Ken'in tamamen hızlanması sadece üç tur sürdü." dedi.

Audi RS Q e-tron'un yanısıra, etkinlikteki diğer modelleri de kullanan Ken Block, gençliğinde Audi'nin ralli otomobillerinden etkinlindiğini ve ilham aldığını söyledi. "Unutamayacağım, çılgın bir an oldu. Çok yakında bu gibi daha da fazla an olacak." diye konuştu.

Bilindiği üzere, Audi Ken Block için Audi Sport quattro S1'den ilham aldığı, tamamen elektrikli Audi S1 e-tron quattro Hoonitron aracı üretiyor. Ekip, önümüzdeki birkaç ay içinde "Gymkhana" serisinin son bölümü olan "Electrikhana" başlıklı bir video yayınlayacak.

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