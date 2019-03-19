Son Dakika Haberleri: Kenan, 5 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

Kenan, 5 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

43 dakika önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Kenan Ertürk (24), Kocaeli'nin Derince ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kenan, 5 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti, System.String[]
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Kenan Ertürk (24), Kocaeli'nin Derince ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Geçen hafta Gemlik'te çalıştığı inşaatın yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan Kenan Ertürk'ün vücudunda yanıklar oluştu. Kenan Ertürk yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yanık ünitesinde tedavi altına alındı. 5 gündür hastanede tedavi gören Kenan Ertürk, dün gece yaşamını yitirdi. Bekar olan Kenan Ertürk'ün cenazesi bugün toprağa verilmek üzere Bursa'ya götürüldü.

- Derincekocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:12 Kaynak: DHA

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