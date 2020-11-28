Kenan Atik: "Ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici" - Son Dakika

Kenan Atik: "Ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici"

28.11.2020 20:01

- Kenan Atik: "Ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici" Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik, Başakşehir gibi ligin en iyi takımlarından birine karşı 3-0'dan geri döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

- Kenan Atik: "Ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici"

İSTANBUL - Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik, Başakşehir gibi ligin en iyi takımlarından birine karşı 3-0'dan geri döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Denizlispor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik, "Denizlispor için çok büyük moral oldu. 3-0'dan Başakşehir gibi takıma 3 gol atıp beraberliği yakalamak büyük moral oldu. Başta oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza, bize güvenen Denizli halkına bu güvenlerinin boşa çıkmadığını gösterdiler. Denizlispor onuruyla, şerefiyle kendine yakışan futbolu oynamak için mücadele eder. Kazanırız, kaybederiz fark etmez. Bugün en azından ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici. Kulübümüze de hayırlı olsun. Tabii işimiz bitmedi. Ligde kıran kırana mücadele var. Denizlispor'u daha iyi yerlere çıkarmak için çabalayacağız" ifadelerini kullandı.

Kenan Atik, son olarak da yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kenan Atik: Ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici
Kenan Atik: Ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici
Kenan Atik: Ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici
Kenan Atik: Ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kenan Atik: 'Ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Manchester City, evinde Burnley'yi 5-0 yendi 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Bitiş düdüğü sonrası Başakşehirli ve Denizlisporlu futbolcular birbirine girdi Galatasaray, aradığı golü buldu! Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcusuyla öne geçti Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı
Rıdvan Dilmen'den sert sözler: Futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar Rıdvan Dilmen'den sert sözler: Futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar         
20:10
Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı         
19:54
Sörloth, Leipzig'in Bielefeld'i 2-1 yendiği maçta penaltı kaçırdı Sörloth, Leipzig'in Bielefeld'i 2-1 yendiği maçta penaltı kaçırdı         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Oteller sadece müşterine yemek hizmeti verebilecek Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Oteller sadece müşterine yemek hizmeti verebilecek         
18:35
İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor         
17:26
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü         
15:47
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor         
15:33
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun         
14:18
Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor         
12:52
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 20:17:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kenan Atik: "Ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei