Kenan Çarpışantürk İSOFF Challenge'ın ilk yarışını Ali Gökhan Yazıcı-Alparslan Yüksel ekibi kazandı

İstanbul Off-Road Kulübü (İSOFF) tarafından, bu yıl hayatını kaybeden İSOFF üyesi Kenan Çarpışantürk anısına organize edilen İSOFF Challenge'ın ilk ayağında Ali Gökhan Yazıcı-Alparslan Yüksel ekibi birinci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 24 ekibin start aldığı yarışta, Ali Gökhan Yazıcı-Alparslan Yüksel, Kenan Çarpışantürk'ün eski yarış aracı ile yarışırken, Çarpışantürk'ün oğlu Salih Çarpışantürk de katılımcılar arasında yer aldı.

Toprak ağırlıklı 4,7 kilometre uzunluğundaki parkurda, toplu kalkış ve eleme usulü koşulan yarışta, 4×4 araçların yanı sıra 4×2 Buggy ve SSV araçlar start aldı.

Ekipler araç klasmanlarına bakılmaksızın sıralama turlarından elde ettikleri zamanlara göre dizilip aynı anda yarışa başladı. Eleme turlarında en iyi zamanları kaydeden ekiplerin bir üst tura yükseldiği yarışta ilk elemeler 10 tur, 2. elemeler 8 tur, yarı final 6 tur ve final de 6 tur olarak koşuldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Sportif Direktör Murat Kaya'nın da takip ettikleri yarışta, birincilik kupasını Mitsubishi Pajero ile mücadele eden Ali Gökhan Yazıcı-Alparslan Yüksel ekibi kaldırdı.

İkinciliği DeToro ile yarışan Burak Ayvaz-Semih Noyan kazanırken, yarışın genel klasman üçüncüsü Kenan Çarpışantürk'ün oğlu Salih Çarpışantürk ve Mert Becce oldu.

"Kenan Çarpışantürk 2021 İSOFF Challenge"in ikinci ayağı 4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.