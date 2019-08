Kenan Doğulu Ayvalıklı hayranlarıyla buluştu

Bayramda peş peşe verdiği konserleriyle izleyicileriyle buluşan Kenan Doğulu , temposu bir an bile düşmeyen konserlerde hareketli şarkıları, güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle 2,5 saat boyunca alanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu.Sevenlerinin özel ilgiyle karşıladığı Kenan Doğulu'ya iki gece boyunca binlerce hayranı tüm şarkılarda dans ederek eşlik etti. Ayvalık 'ta açıkhava tiyatrosundaki konser Kenan Doğulu hayranlarının coşkulu tezahüratlarının ardından yapılan bis ile son buldu.Kenan Doğulu'nun konserini; eşi Beren Saat 'in annesi Ayla Saat ve anneannesi Habibe Dikmen en ön sıradan izledi. Kenan Doğulu boşanma iddialarını yalanlarcasına, her ikisine de kalp işareti yaparak Beren Saat için yazdığı 'Yosun' şarkısını söyledi. Beren Saat, 'Atiye' dizisinin çekimleri nedeniyle İstanbul 'da bulunduğu için konsere katılamadı. - BALIKESİR