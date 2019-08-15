Kenan Doğulu Ayvalıklı hayranlarıyla buluştu

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Zuhal Topal, hayatını kaybeden damat adayı Uğur Doğan için taziye mesajı yayınladı

Şarkıcı Derya Uluğ, evli adamdan gelen mesajı ifşa ederek sitem etti

İntihar eden damat adayı Uğur Doğan ile ilgili emniyetten açıklama: Kimyasal madde bulunamamıştır