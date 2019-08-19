Son Dakika Haberleri: Kenan Doğulu, Bodrum'da konser verdi
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Kenan Doğulu, Bodrum'da konser verdi

1 saat önce

SANATÇI Kenan Doğulu, Bodrum'da konser verdi.

Kenan Doğulu, Bodrum'da konser verdi, System.String[]
SANATÇI Kenan Doğulu, Bodrum'da konser verdi.
Sanatçının açık hava konserleri kapsamında Ege Bölgesi'ndeki son durağı Bodrum oldu. Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan Doğulu, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Konser alanının hemen her köşesini adımlayan Doğulu, "Bu gece çılgınlar gibi eğlenip evimize mutlu dönelim istiyorum. Bilet numaranızı boş verin hadi buraya benim yanıma gelin" diyerek hayranlarını sahne önüne davet etti. Ağabeyi Ozan Doğulu'nun kızları Arya, Lila ve Elya'nın da sahnede kendisine eşlik etmesiyle coşkunun dozunu daha da artıran Kenan Doğulu, "Benim konserlerimde bir kilo erimeden giderim diye düşünenler çok büyük yanılgı içindeler. Çıkışta arkadaşlarımız herkesi tartacak. Bunu bir gece sporu, bir diyet olarak görün. Şimdi herkes yerinden kalkıp bize eşlik ederek doyasıya eğlensin" dedi.
Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Doğulu, bitmeyen enerjisi ve sahne şovuyla bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı. Sanatçı, seyircinin yoğun isteği üzerine yeniden sahneye dönerek 'Doktor', 'Hiç Bana Sordun mu' ve 'Kandırdım' isimli şarkılarını seslendirdi.


Kenan Doğulu, Bodrum, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de konser veren Aleyna Tilki'ye hayranından ilginç pankart: Aley baba
Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Ben de Atatürk hayranıyım 16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 13:44:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kenan Doğulu, Bodrum'da konser verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]