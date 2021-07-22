Kenan Doğulu, Çeşme'yi coşturdu

Kenan Doğulu, Kerki Solfej'in düzenlediği "Yaz Konserleri" kapsamında önceki akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.
1 yıl sonra yeniden sevenlerinin karşısında olmaktan ve bu ambiyansı yaşamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Doğulu, geçmişten günümüze söylediği sevilen şarkılarıyla konuklarını coşturdu.
Konseri izlemeye gelenler arasında Sanem- Ralf Tezman, İbrahim Kutluay, Ronit Gülcan Hakko, Beyza Şekerci ve Engin Hepileri gibi ünlü isimler de vardı.
Ronit Gülcan Hakko
Beyza Şekerci ve Engin Hepileri
İbrahim Kutluay
Ralf-Sanem Tezman
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