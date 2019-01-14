Kenan Doğulu'dan 360 Derece Konser

Sevenlerine görsel ve işitsel bir deneyim sunmaya hazırlanan Doğulu'nun çalışmalarını sürdürdüğü şovu mart ayında sahnelenecek.

Bugüne dek yayınladığı 14 stüdyo albümü, 7 tekli ve 55 müzik klibiyle "En İyi Albüm", "En İyi Şarkı", "En İyi Klip", "En İyi Erkek Pop Sanatçısı" dallarında pek çok ödül kazanan Kenan Doğulu; geniş hayran kitlesinin katıldığı binin üzerinde konserde sahne aldı. Müzik hayatı boyunca yüzlerce şarkıya besteci, söz yazarı, yorumcu ve aranjör olarak imza atan sanatçı; film müzikleri ve farklı müzisyenlerle yaptığı ortak çalışmalarla da beğeni topladı. Pop müziğin yanı sıra elektronik, etnik ve caz gibi müzik türlerinden beslenen Doğulu; yüksek enerjisi, seyircilerle kurduğu güçlü iletişim ve farklı enstrümanları çalmaktaki başarısıyla Türkçe pop sahnesinin en sevilen sanatçıları arasında gösteriliyor.