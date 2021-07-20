Kenan Doğulu'dan Bodrum konseri

ŞARKICI Kenan Doğulu, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki antik tiyatroda konser verdi.

Yaz konserleri kapsamında Bodrum'da sevenleriyle buluşan Kenan Doğulu, ilk olarak 'İlk Adımı Sen At' şarkısını seslendirdi. 'Ara Beni Lütfen', 'Tencere Kapak' ve 'Kandırdım' şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendiren Doğulu, pandemide görev alan sağlık çalışanlarını da unutmayarak 'Doktor' şarkısını söyledi.