Son Dakika Haberleri: Kenan Doğulu'dan Bursa raks-ı endam
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Kenan Doğulu'dan Bursa raks-ı endam

16 dakika önce

Yaklaşık 3 saat sahnede sahnede kalan Kenan Doğulu'ya Bursalı hayranları büyük ilgi gösterdi.

Kenan Doğulu'dan Bursa raks-ı endam , System.String[]

Kerki Solfej konserlerinin dün akşam Bursa Kültürpark Açıkhava'daki konuğu Kenan Doğulu oldu. Doğulu enerjisiyle yine hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Dans figürleriyle dikkatini çeken bir hayranını sahneye davet eden Kenan Doğulu, sahnede hem söyledi hem de hayranıyla dans etti. konser alanını hınca hınç dolduran binlerce hayranı da Doğulu gibi bir dakika yerlerinde durmayarak gece boyu dans etti.

KÜÇÜK HAYRANLARINA DÜŞÜNCELİ DAVRANIŞ

Düşünceli sanatçı konserini izlemeye gelen küçük hayranlarına sesten etkilenmemeleri için kulaklık dağıttı ve bu hareketiyle herkesin takdirini kazandı.

Kenan Doğulu, Türkiye'nin en değerli müzisyenleri eşliğinde, muhteşem sahne performansıyla 'Yaparım Bilirsin', "Kandırdım", 'Çakkıdı', 'Aşk ile Yap', 'Baş Harfi Ben' 'Sorma', 'Yosun', 'Vay Be' gibi birçok hit parçasını seslendirdi.

Konser, Kenan Doğulu hayranlarının coşkulu tezahüratlarının ardından yapılan bis ile son buldu.

Kenan Doğulu, Kültürpark, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:27 Kaynak: Bültenler
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