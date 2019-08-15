Son Dakika Haberleri: Kenan Doğulu'dan Çeşme'de unutulmaz konser
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Kenan Doğulu'dan Çeşme'de unutulmaz konser

1 saat önce

Bayramın son gününde Çeşme Amfi Tiyatro'da hayranları ile buluşan ünlü sanatçı Kenan Doğulu, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Kenan Doğulu'dan Çeşme'de unutulmaz konser, System.String[]
Bayramın son gününde Çeşme Amfi Tiyatro'da hayranları ile buluşan ünlü sanatçı Kenan Doğulu, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Kurban Bayramı'nda yaz konserleri kapsamında Altınoluk ve Ayvalık'ta sahne alan Kenan Doğulu, bayramın son gününde de Çeşme Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla buluştu.

Kenan Doğulu, temposu bir an bile düşmeyen konserinde; hareketli şarkıları, güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle amfi tiyatroyu dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Sevenlerinin özel ilgiyle karşıladığı Kenan Doğulu'ya konseri boyunca binlerce hayranı tüm şarkılarda dans ederek eşlik etti.

Kenan Doğulu, konserin sona ermesinin ardından hayranlarının coşkulu tezahüratları üzerine yeniden sahneye çıkarak hayranları ile birlikte söylediği şarkıyla konserini noktaladı. - İZMİR
Kenan Doğulu, Çeşme, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
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