Kenan Doğulu'dan Datça konseri

ŞARKICI Kenan Doğulu, 'Açık Hava Yaz Konserleri' kapsamında, Muğla'nın Datça ilçesinde sahne alarak, sevenleriyle buluştu.Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen Kenan Doğulu konserine katılım yoğun oldu. Doğulu, sevilen şarkılarını mekanı dolduran dinleyicileriyle hep bir ağızdan söyledi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalıp, eski ve yeni albümündeki şarkıları seslendiren Doğulu, elindeki mendili sallayarak, dans etti. Şarkı bittikten sonra Doğulu, "Mendil sallamayı İbrahim Tatlıses'ten öğrendim" diyerek, hayranlarını güldürdü. Konser sonunda bir grup, Kenan Doğulu'yu yakından görmek için bekledi. Doğulu da kulisinden çıkıp, sevenlerinin yanına gelerek, tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Hayranları, kendilerini kırmayan Doğulu'yu tezahürat ve alkışlar eşliğinde kulise uğurladı.Kenan Doğulu, 'Açık Hava Yaz Konserleri'ne 27 Eylül'de Denizli Açıkhava Tiyatrosu, 28 Eylül'de ise İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu sahneleriyle devam edecek.