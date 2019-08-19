Son Dakika Haberleri: Kenan Doğulu'dan Ege'de rüya gibi konserler
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Kenan Doğulu'dan Ege'de rüya gibi konserler

1 saat önce

Güçlü yorumu ve enerjisiyle, sahnesi en çok beğenilen isimlerden olan Kenan Doğulu, 8 günde 6 tatil beldesinde sevenleriyle buluşarak muhteşem konserlere imza attı.

Kenan Doğulu'dan Ege'de rüya gibi konserler, System.String[]

Konser maratonu dur durak bilmeden devam eden Kenan Doğulu, Çeşme ve Kuşadası konserlerinin ardından 17 Ağustos Cumartesi günü Datça Amfitiyatro'nun denize sıfır muhteşem manzarasında, 18 Ağustos Pazar günü ise Bodrum'un en özel konser mekanlarından Bodrum Antik Tiyatro'nun büyülü atmosferinde hayranlarıyla buluştu.

Türk pop müziğinin önemli bestecisi ve yorumcusu Kenan Doğulu, müzikseverlerin büyük heyecanla beklediği konserlerinde, 3 saate yakın sahnede kalarak özel bir seçkiyle oluşturduğu repertuarı, yeni düzenlemeleri ve enerjisiyle sevenlerini müzik yolculuğunda çok özel bir gezintiye çıkardı.

Doğulu, Türkiye'nin en değerli müzisyenleri eşliğinde, muhteşem sahne performansıyla 'Yaparım Bilirsin', 'Kandırdım', 'Ara Beni Lütfen', 'Çakkıdı, 'Aşk ile Yap', 'Tencere Kapak', 'Yosun', 'Vay Be' gibi birçok hit parçasını seslendirdi.

Konserler Kenan Doğulu hayranlarının coşkulu tezahüratlarının ardından yapılan bis ile son buldu.

Kenan Doğulu, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:50 Kaynak: Bültenler
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