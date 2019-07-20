Son Dakika Haberleri: Kenan Doğulu fırtınası şimdi ise Vadi İstanbul Açıkhava'da!
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Kenan Doğulu fırtınası şimdi ise Vadi İstanbul Açıkhava'da!

1 saat önce

Kenan Doğulu, 2019 yazına damgasını vuran ikinci Harbiye konserini BKM'nin düzenledigi kapsamda verdi.

Kenan Doğulu fırtınası şimdi ise Vadi İstanbul Açıkhava'da!, System.String[]

2019 yazına damga vuran Kenan Doğulu'yu sevmeniz için 5 geçerli neden:

En yeni teknolojilerle özel sahne şovları

Kenan Doğulu'ya eşlik eden 26 kişilik dev orkestra

3,5 saatte sahnede kalarak 40 şarkı performansı

Özel görsel efektler veyenilikçi konserler

Konser boyunca enerjiyi yüksek tutarak seyirciyi müziğe ortak etme

DOĞULU SAHNESİ'Nİ ÖZEL YAPAN ŞEYLER

Konserinde"On'lar A Capella" düeti kulakların pasını silen Kenan Doğulu, her konserinde konuklarına sürprizler yaşatıyor. Doğulu sahnesi, büyük ilgi gören ve çok sevilen 9 kişiden oluşan On'lar A Capella grubunu konuk etti. Kenan Doğulu ve On'lar A Capella grubunun sahne önünde "Bal Gibi", "Aşk Oyunu", "Aklım Karıştı" ve "Aşk Oyunu" şarkılarını sadece insan sesleri kullanarak hazırladığı akapella bölümü seyirciden büyük alkış aldı.

Konserde piyanoda Ozan Doğulu, kanunda Hakan Güngör, perdesiz gitarda Cenk Erdoğan, çelloda Yasemin Özler Kenan Doğulu sahnesine konuk olarak uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir performansa imza attılar.

Kenan Doğulu, konserinin sonunda hiç kesilmeyen alkışlar üzerine 2 kez bis yaparak "Pamuk" ve "Kalp Kalbe Karşı" şarkılarını seslendirdi.

SIRADAKİ KONSER VADİ İSTANBUL AÇIKHAVA'DA

Kenan Doğulu sıradaki İstanbul konserini, bu yıl ilki düzenlenen Vadi İstanbul Açıkhava konserleri kapsamında 3 Ağustos'ta verecek. Kenan Doğulu; " İstanbul'da, Rumeli Hisarı, Kuruçeşme Arena gibi unutulmaz anılara ev sahipliği yapacak yeni bir performans alanına ihtiyaç vardı. Vadi İstanbul bu anlamda çok kıymetli. 3 Ağustos'ta ilk konserimizi gerçekleştireceğiz bunun heyecanını yaşıyoruz " dedi.

Kenan Doğulu, İstanbul, Harbiye, Kültür Sanat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:14 Kaynak: Bültenler
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