Kenan Doğulu Harbiye Açıkhava'da konser verdi - Son Dakika

Kenan Doğulu, Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki "Harbiye Açıkhava Konserleri"nin ikincisinde Kenan Doğulu sahne aldı.

Doğulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında konser vermenin çok enteresan bir tecrübe olduğuna dikkati çekerek, bunun bir anı olarak hatıralara kaydedileceğini söyledi.

Hayranlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğulu, "Allah hepimize kolaylık versin. Biz bizeyiz, beraberiz. Her şeyin altından kalkabilecek, yeniden düzelecek güç bizde var." dedi.

Ağabeyi Ozan Doğulu'nun da piyonada kendisine eşlik ettiği konserde şarkıcı bazı parçaları konseri dinlemeye gelenlerle beraber seslendirdi.

Konsere "Boş Sayfa" parçasıyla başlayan Kenan Doğulu, "İlk Adımı Sen At", "Ben Güzelden Anlarım", "Yaparım Bilirsin", "Aklım Karıştı", "Baş Harfi Ben", ve "Ara Beni Lütfen"in aralarında bulunduğu şarkılarını söyledi.

KerkiSolfej tarafından organize edilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan oturma düzeniyle gerçekleştirilen "Harbiye Açıkhava Konserleri" 5 Eylül'e kadar sürecek.