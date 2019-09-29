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Kenan doğulu izmir'de konser verdi

52 dakika önce

TÜRK Pop Müziği'nin önemli isimlerinden Kenan Doğulu, İzmir'de verdiği konserde hayranlarını coşturdu.

Kenan doğulu izmir'de konser verdi, System.String[]
TÜRK Pop Müziği'nin önemli isimlerinden Kenan Doğulu, İzmir'de verdiği konserde hayranlarını coşturdu.
Şarkıcı Kenan Doğulu, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde sahne performansı ve bitmeyen enerjisi ile dikkat çekti. Konserde yaşı küçük dinleyicilerin kulaklarının yüksek sesten zarar görmemesi için bebek kulaklıkları dağıtıldı. Konsere 'İlk Adımı Sen At' şarkısıyla başlayan Kenan Doğulu'ya sahnede, piyanoda Mustafa Haybat, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, bas gitarda Orhan Deniz, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, saksafonda Toygun Sözen ve Serkan Altınok, vokallerde Duygu Soylu ve Sinem Akkaya, trompette Tolga Bilgin ve trombonda Ziya Arman gibi ülkemizin önemli müzisyenleri eşlik etti.


Kenan Doğulu, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:22 Kaynak: DHA
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