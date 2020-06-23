Kenan Doğulu: Kara bulutları dağıtma zamanı - Son Dakika

Kenan Doğulu: Kara bulutları dağıtma zamanı

Etkinlik öncesinde sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulunan ve "Park Et Seyret" konser serisinin açılışını yapacak olan Kenan Doğulu; "Artık kara bulutları dağıtma zamanı. Ben de yaşama sebebim olan müziğim, sahnem ve dinleyicilerimden aylardır uzak kaldım.

Etkinlik öncesinde sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulunan ve "Park Et Seyret" konser serisinin açılışını yapacak olan Kenan Doğulu; "Artık kara bulutları dağıtma zamanı. Ben de yaşama sebebim olan müziğim, sahnem ve dinleyicilerimden aylardır uzak kaldım. Bir araya gelip bağıra çağıra şarkılar söylemeyi, dans etmeyi çok özledim. Çok farklı bir proje, değişik bir konsept. Her şeyin ilki, bir çok bilinmeyenle gelir ama ilklerin cazibesi de budur zaten. Normalleşme sürecinde müzik endüstrisi ve konser dinleyicisi için moral ve umut ateşlemesine sebep olacağına ve eğlenerek müziğe doyacağımız bir anımız daha olacağına inanıyorum" ifadeleri ile heyecanını dile getirirken 26 Haziran akşamı hayranlarına çok özel sürprizler hazırladığını söyledi.

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SERTAB ERENER: "MÜZİK BİZİ BULUŞTURSUN"


Arabalı konser etkinliğinde 3- 4 Temmuz tarihlerinde hayranları ile buluşmaya hazırlanan Sertab Erener'de heyecanlı olduğunu belirterek; "Şu hayatımıza bizler bir de pandemi sığdırdık. "Bunu da yaşamadık' demeyiz, yani hayatta hiçbir şeye olmaz demeyeceksin. Bu yüzden arabalı konserler de ancak yüzyılda bir yaşanacak değişik bir deneyim ise gelin kaçırmayın beraber olalım, müzik bizi buluştursun." dedi.


MABEL MATİZ: "YENİDEN BİRLİKTE ŞARKILAR SÖYLEMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"


Kenan Doğulu ve Sertab Erener'in ardından 10 Temmuz Cuma günü hayranları ile buluşacak olan bir düğer ünlü sanatçı Mabel Matiz; " Pandemi sürecinde çok ayrı kaldık. Uzun bir aradan sonra tekrar sahnede sevenlerimle buluşacağım. Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek arabalı konser etkinliğinde olacağım için çok heyecanlıyım. Sevenlerimle birlikte yeniden şarkılar söylemek için sabırsızlanıyorum" diyerek sanatçı dostları ile aynı heyecanı ve duyguları paylaştığını ifade etti.


Etkinlite sahne alacak diğer sanatçılarda görüşlerini ve duygularını şu şekilde dile getirdiler;


Levent Yüksel; "Uzun süren ayrılığın ardından alıştığımızın biraz dışında,eski nostaljik sinemalar tadında arabalı konserimizle karşınızdayım. Ben sahnede sizler için söylerken arabalarınızdan bana eşlik etmeyi unutmayın,yine beraber söyleyeceğiz."


Ayta Sözeri; Aslında hep filmlerde gördüğümüz şeyleri yaşıyoruz son bir kaç aydır. Nitekim hayat devam ediyor ve zor günleri birlikte aşacağımıza olan inancım tam. Biz sizin için prova yapmaya başladık. Pandeminin bütün kurallarına uyarak provalarımızı yapıyoruz. Sosyal mesafe, dezenfektan, maskemiz...


PARK ET SEYRET KONSER TAKVİMİ


26 HAZİRAN SAAT 21: 15 KENAN DOĞULU


03-04 TEMMUZ SAAT 21: 15 SERTAB ERENER


09 TEMMUZ SAAT 21: 15 ANADOLU ATEŞİ


10 TEMMUZ SAAT 21.15 MABEL MATİZ


11 TEMMUZ SAAT 21.15 BÜYÜK EV ABLUKADA


17 TEMMUZ SAAT 21.15 KENAN DOĞULU


24 TEMMUZ SAAT 21: 15 LEVENT YÜKSEL


15 AĞUSTOS SAAT 21: 15 AYTA SÖZERİ

Sertab Erener, Kenan Doğulu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:53 

Son Dakika Magazin Kenan Doğulu: Kara bulutları dağıtma zamanı - Son Dakika Magazin
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