Kenan Doğulu'nun antik tiyatroda izdihamı

Kerki Solfej'in düzenlediği Yaz Konserleri kapsamında bir yıl sonra yeniden Bodrum'da sevenleriyle buluşan pop müziğin efsane ismi Kenan Doğulu, unutulmaz konserlere imza attı. Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan Doğulu, enerjisi ve şarkılarıyla mest etti.

Günler önceden biletleri tükenen konserlere sevenleri saatler öncesinden gelerek yerini aldı. Yeniden sevenlerinin karşısında olmaktan ve bu ambiyansı hep birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren sanatçı konserlerine "İlk Adımı Sen At" şarkısıyla başladı. Doğulu, konserler boyunca "Ara Beni Lütfen", "Tencere Kapak", "Kandırdım" gibi en sevilen şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

Öte yandan Bodrum konserini izlemeye gelenler arasında Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu, kız kardeşi Canan Doğulu eşi Emre Özdemir ve oğulları, Can Özdemir, Pelin Karahan, Ceyhun Fersoy- Begüm Öner, Aslı Berker 'de yer aldı. - MUĞLA