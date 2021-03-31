Son dakika haberleri! Kenan Evren'in Beyazevi'nin yerine yapılan bina, konuk evi ve demokrasi müzesi olacak - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kenan Evren'in Beyazevi'nin yerine yapılan bina, konuk evi ve demokrasi müzesi olacak

31.03.2021 11:03

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in 17 yıl yaşadığı "Beyazev" isimli lüks villasının yerine yapılan bina, şehit yakınlarıyla gaziler için konuk evi ve demokrasi müzesi haline getirilecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in 17 yıl yaşadığı "Beyazev" isimli lüks villasının yerine yapılan bina, şehit yakınlarıyla gaziler için konuk evi ve demokrasi müzesi haline getirilecek.

Evren'in villasının yerine yapılan Armutalan Mahallesi'ndeki 6 katlı binayı, bir şirketin yönetim kurulu başkanı olan Doğan Çelik satın aldı.

Ağabeyi Jandarma Astsubay İdris Çelik 1993'de terör saldırısında şehit olan Çelik, inşaat çalışmaları devam eden binada incelemelerde bulundu.

Bina, yapılan düzenlemeyle şehit yakınları ve gaziler için konuk evi ve demokrasi müzesine dönüştürülecek.

"Tüm darbelerin izlerini silmek istiyoruz"

Çelik, AA muhabirine, şehit kardeşi olarak şehit ailelerinin acılarını en iyi bilenlerden ve yaşayanlardan birisi olduğunu dile getirdi.

Satın aldığı binanın kendisi için çok büyük anlamı ve önemi olduğunu aktaran Çelik, bu nedenle vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çelik, darbenin izlerini silmek için çalışma yapacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Suikast timi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a darbe girişimi Marmaris'te yapıldığı için buranın bizim için ayrı bir önemi ve anlamı var. Tüm darbelerin izlerini silmek istiyoruz. Darbelerin ülkeye ve insanlara verdiği zararı en fazla yaşayanlardanız. Darbeler sadece millete değil, bütün ülkeye yapılmış en ağır ihanettir. Maalesef özellikle 12 Eylül darbesinin simgesi haline gelen Kenan Evren burayla özdeşleşmişti. Onun izlerini buradan silip daha faydalı bir sosyal alan haline getirmek istiyoruz. Bütün darbelere karşıyız. Ama bizim buradaki en önemli amacımız şehit ve gazi ailelerini, darbenin simgesi halinde olan birinin evinde ağırlamak. Onun izlerini yok ederek daha faydalı bir hale getirmek."

Tamamen sosyal amaçlı bir proje yaptıklarına değinen Çelik, bina tamamlandıktan sonra ülkenin çeşitli yerlerinden şehit yakınları ve gazileri ağırlamak istediklerini kaydetti.

Beyazev'in hikayesi

Kenan Evren'in yaşadığı konutun adından dolayı, bulunduğu sokağa "Beyazev Sokağı" adı verilmiş, 7. Cumhurbaşkanı ile komşu olmak isteyenler tarafından mahalleye onlarca lüks villa yapılmıştı.

Evren'in, sağlık sorunları nedeniyle 2007'de İzmir'e taşınmasının ardından satışa çıkardığı villası, 9 yıl sonra alıcı bulmuştu.

Villanın yıkılmasının ardından yerine yapılan lüks malikane, tamamlanmadan 3 ay kadar önce satışa çıkarılmıştı.

Evren'in ilçeden ayrılmasının ardından Beyazev Sokağı'nın ismi, belediye tarafından 239 Sokak olarak değiştirilmiş, adını taşıyan ilçedeki 1 cadde, 2 okul ve eşinin adı verilen 1 çeşme ile parkın isimleri de kaldırılmıştı.

Son dakika haberleri! Kenan Evren'in Beyazevi'nin yerine yapılan bina, konuk evi ve demokrasi müzesi olacak
Son dakika haberleri! Kenan Evren'in Beyazevi'nin yerine yapılan bina, konuk evi ve demokrasi müzesi olacak
Son dakika haberleri! Kenan Evren'in Beyazevi'nin yerine yapılan bina, konuk evi ve demokrasi müzesi olacak
Son dakika haberleri! Kenan Evren'in Beyazevi'nin yerine yapılan bina, konuk evi ve demokrasi müzesi olacak

cumhurbaşkanı, Kenan Evren, Şehit, Evren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kenan Evren'in Beyazevi'nin yerine yapılan bina, konuk evi ve demokrasi müzesi olacak - Son Dakika


Son Dakika

Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı 11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar 11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı
Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir         
12:15
Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı         
12:04
Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor         
11:31
Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı         
11:24
Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor         
10:59
Polisin gözaltına almaya çalıştığı çete lideri ateşe verdiği evinde yanarak öldü Polisin gözaltına almaya çalıştığı çete lideri ateşe verdiği evinde yanarak öldü         
10:53
Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu         
10:50
İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor         
10:10
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş         
09:24
ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi         
09:18
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 12:49:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Kenan Evren'in Beyazevi'nin yerine yapılan bina, konuk evi ve demokrasi müzesi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei