Kenan İmirzalıoğlu, Hasan Saltık 'ın cenazesinde gözyaşlarını tutamadı. Cenaze töreni boyunca gözyaşları bir an olsun durmayan oyuncu, tören sonrası Hasan Saltık'ın tabutunu öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

İmirzalıoğlu, "Tanıdığım en cömert, en paylaşımcı, en sevgi dolu adamdı. Müzik dünyasına yaptığını herkes biliyor ama özelinde dostluğu, muhabbeti bambaşkaydı. Bu sabah kahvaltımda hala gönderdiği bal vardı. Kendimi öksüz kalmış gibi hissediyorum" dedi.

Saltık'ın cenazesine birçok ünlü isim ve sevenleri katıldı.