Kenan İmirzalıoğlu: Basında çıkan haberler doğru

Murat Yıldırım'ın yeni dizi anlaşması nedeniyle ayrıldığı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının yeni sunucusu olacağı konuşulan İmirzalıoğlu, habercilerin bu yöndeki soruları üzerine iddiaları doğruladı.

Murat Yıldırım'ın yeni dizi anlaşması nedeniyle ayrıldığı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının yeni sunucusu olacağı konuşulan İmirzalıoğlu, habercilerin bu yöndeki soruları üzerine iddiaları doğruladı. Ünlü oyuncu "Basında çıkan haberler doğru, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasını artık ben sunacağım. Program öncesi son hazırlıkları yapıyoruz" dedi.

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Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu belli oldu

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