Son Dakika Haberleri: Kenan İmirzalıoğlu: Basında çıkan haberler doğru
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Kenan İmirzalıoğlu: Basında çıkan haberler doğru

1 saat önce

Murat Yıldırım'ın yeni dizi anlaşması nedeniyle ayrıldığı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının yeni sunucusu olacağı konuşulan İmirzalıoğlu, habercilerin bu yöndeki soruları üzerine iddiaları doğruladı.

Kenan İmirzalıoğlu: Basında çıkan haberler doğru, System.String[]

Murat Yıldırım'ın yeni dizi anlaşması nedeniyle ayrıldığı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının yeni sunucusu olacağı konuşulan İmirzalıoğlu, habercilerin bu yöndeki soruları üzerine iddiaları doğruladı. Ünlü oyuncu "Basında çıkan haberler doğru, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasını artık ben sunacağım. Program öncesi son hazırlıkları yapıyoruz" dedi.

Murat Yıldırım, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:45 
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