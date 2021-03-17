Kenan İmirzalıoğlu kendine tarih hocası arıyor - Son Dakika

Kenan İmirzalıoğlu kendine tarih hocası arıyor

17.03.2021 08:21
Kenan İmirzalıoğlu kendine tarih hocası arıyor, System.String[]

Türk sinemasının jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu, hiçbir zaman kariyerini yakışıklılığına yaslamadı, oyunculukta kendini geliştirmek için çaba sarf etti.

Türk sinemasının jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu, hiçbir zaman kariyerini yakışıklılığına yaslamadı, oyunculukta kendini geliştirmek için çaba sarf etti. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun olan ünlü oyuncu, ömür boyu eğitimin önemine inanıyor. Aldığım duyumlara göre şimdi de kendini tarih ve felsefe alanında geliştirmek istiyormuş.

ÖĞRENCİ OLMAYI SEVİYOR

46 yaşındaki oyuncu, 2 yıldır bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"i sunuyor. Genel kültürüyle göz dolduran Kenan İmirzalıoğlu, insanlık tarihini daha iyi öğrenmek için tarih hocası aramaya başlamış. Tarih ve felsefeye ilgi duyan ünlü oyuncu, kendisine özel ders verecek hocayla yeniden öğrenci olmanın keyfini çıkarmak istiyor. Dostlarına, öğrenciliğin kendisi için hiçbir zaman bitmediğini söyleyen İmirzalıoğlu, oyunculuk alanında da kendini eğitmeyi sürdürüyor.

Ekolojik butik otel yapıyorlar

Elif Dağdeviren, turizm sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan eşi Cem Kınay'la birlikte ekolojik otel işine girdi! Assos'ta yapmayı planladıkları The Gaia Farm, çevre dostu lüks bir butik otel olacak. İçinde yaşadığımız yorucu çağın kaosundan bir süreliğine kaçmak isteyenleri ağırlamak amacıyla oluşturdukları projenin içinde ayrıca sekiz adet ev de bulunuyor.

Magic Life Otelleri'nin kurucusu olan ve Avrupalı turistleri "her şey dahil" konseptiyle tanıştıran Cem Kınay, bir süre önce aktif otelciliği bırakmıştı ve yatırımcılara konsept danışmanlığı yapıyordu.

Çift, kültür sanatla yoğrulmuş, doğayla iç içe bir yaşama geçmeyi iple çekiyor. Bu amaçla "Anatolity Sürdürülebilir Kültür ve Turizm Vakfı"nı da kuran çift, Anadolu'nun değerlerini korumak ve dünyaya tanıtmak istiyor.

Çocuklar için proje yapacak

Danla Bilic, sosyal medyanın hiç şüphesiz en güçlü isimlerinden biri. Instagram'da 5.6 milyon, YouTube'da ise 2.9 milyon takipçisi var. Ünlü markaların peşinden koştuğu Bilic, artık şöhretini çocuklar için kullanmak istiyor! Çocuklar için bir proje yapmak isteyen ve onlara yarar sağlayan bir platformda farkındalık yaratacak olan Bilic, gerçek bir influencer olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Her işe atlayan ve saçma sapan gönderilere imza atan fenomenlerden gına gelmişti! Gücünü olumlu mesajlar için kullanmak isteyen Danla Bilic'i ben de gönülden destekliyorum.

Yeni sevgilisiyle ortaya çıktı

Eylül ayında 8 yıllık eşi Begüm Yücel'den boşanan ünlü DJ Doğuş Çabakçor'u önceki gün yeni kız arkadaşıyla Nişantaşı'nda gördüm. Yaklaşık 1 aydır Asya Hocaoğlu ile birlikte olan Çabakçor, yeni sevgilisiyle bir arkadaşının doğum günü kutlamasına gidiyordu.

1 hafta önce Furkan Başıaçık'la birlikte yaptığı yeni şarkısı "Yalnızsın"ı da yayınlayan DJ, şarkının aksine yalnız olmadığını da böylece kanıtlamış oldu!

Kenan İmirzalıoğlu kendine tarih hocası arıyor

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kenan İmirzalıoğlu kendine tarih hocası arıyor - Son Dakika Magazin


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