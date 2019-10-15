Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'la evliliğini böyle anlattı
1 saat önce
Son olarak yarışmaya katılan ve evlenmek istemeyen bir yarışmacıyla İmirzalıoğlu'nun diyaloğu dikkat çekti.
Son olarak yarışmaya katılan ve evlenmek istemeyen bir yarışmacıyla İmirzalıoğlu'nun diyaloğu dikkat çekti.
2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu, evlilik hakkındaki fikirlerini şu sözlerle dile getirdi: "Evlilik başka, insanın eşini bulması başka. Eşini bulmak çok kıymetli bir şey."
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:02
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