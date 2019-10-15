Son Dakika Haberleri: Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'la evliliğini böyle anlattı
Son Dakika Magazin Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'la evliliğini böyle anlattı

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'la evliliğini böyle anlattı

1 saat önce

Son olarak yarışmaya katılan ve evlenmek istemeyen bir yarışmacıyla İmirzalıoğlu'nun diyaloğu dikkat çekti.

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'la evliliğini böyle anlattı, System.String[]

Son olarak yarışmaya katılan ve evlenmek istemeyen bir yarışmacıyla İmirzalıoğlu'nun diyaloğu dikkat çekti.


2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu, evlilik hakkındaki fikirlerini şu sözlerle dile getirdi: "Evlilik başka, insanın eşini bulması başka. Eşini bulmak çok kıymetli bir şey."

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:02 
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